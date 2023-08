Esteban Bullrich participó de la media maratón de Buenos Aires

El exsenador Esteban Bullrich, diagnosticado con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) desde 2021 participó de la media maratón de Buenos Aires, que se llevó a cabo este domingo 27 de agosto.

El objetivo de Bullrich, además de visibilizar la enfermedad era recaudar fondos para la investigación de la misma.

En su cuenta de Instagram mostró cada momento, desde su entrenamiento hasta su participación y tras llegar a la meta y concluir el desafío escribió: "Corrí varias maratones y medias maratones, pero es la primera vez que corro con mis amigos. Quería hacer visible eso de que con el amor de mi familia y amigos nada es imposible, hoy corro media maratón gracias a ese amor".

El exsenador participó de la carrera con el objetivo de recaudar fondos para su Fundación y para traer al país un tratamiento nuevo con Interluquina 2, "que está dando buenos resultados en Europa", explicó.

"Dos mangazos más; el primero es que pese a la generosidad de nuestros sponsors no llegamos al objetivo de financiar el ensayo con Interluquina 2 para diez pacientes, obviamente yo no estoy entre esos diez. Nos faltan siete kilómetros o 14 millones de pesos. Les pido por favor que me ayuden a llegar a la meta. ¡Gracias por adelantado!", detalló.

Luego explicó que la Interluquina 2 no se fabrica en Argentina y por eso precisan de un laboratorio que los ayude a traerla al país, lo que facilitaría el proceso y aceleraría las pruebas. En ese sentido recordó que "el tiempo es crucial en la ELA".

"Hoy participé en la medio maratón Ciudad de Buenos Aires de 21k, acompañado de amigos. El objetivo fue continuar visibilizando la ELA y recaudar fondos para ayudar a cada vez más familias. Gracias a mis amigos, familia y a los sponsors que nos acompañaron. Gracias a Orestes mi kinesiologo que está siempre presente. A Nico Uchino por los arreglos de la silla y a Fede Salice de Rehabita que me prestó la e wheel. Me prepararon físicamente las kinesiologas Lynn, Mary y mis kinesio respiratorias; Uchi, Agus, Ichi, Paula. Gracias también a mi fono Andrea y a mis médicos Tomas y Pablo", detalló.