Corrió una maratón con su amigo con ELA y lo levantó en brazos al cruzar la meta

La imagen de un hombre cruzando la meta de la maratón de Leeds, en Inglaterra, alzando a una persona con discapacidad en brazos, no es un viral más que conmueve a las redes sociales sino que engloba una historia de amistad y compañerismo de años.

Kevin Sinfileld es un entrenador y exjugador de rugby de los Leeds Rhinos, equipo que compartió durante años y con su amigo Rob Burrow, una leyenda del rugby XIII británico que se retiró como profesional en 2017 tras estar en Ocho Grand Finals, tres World Club Challenges y dos Challenge Cups en 17 años con los Leeds Rhinos. Además de 15 victorias con Inglaterra como internacional.

Pero, Burrow a sus 37 años fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular y sin cura. "Fue sorprendente. No estaba preparado para que me dijeran que tenía algo que no tiene cura. Es una frustración y no hay mucho que se pueda hacer", confesó al dar a conocer la noticia Burrow en una entrevista para la BBC.

Sinfield y Burrow cuando jugaban

En los últimos años la enfermedad continúa avanzando con agresividad, pero ni él ni su entorno se dan por vencidos y así lo demostró su amigo Kevin Sinfield, quien corrió la maratón de Leeds empujando su silla de ruedas y sobre el final, antes de la llegada a la meta, lo alzó en brazos para cruzar juntos la llegada.

No es la primera vez que lo hace, ya han participado juntos de otras maratones, con el objetivo de concientizar sobre la enfermedad y recaudar fondos para organizaciones benéficas que luchan e investigan la ELA.

Por caso, a finales de 2020, Sinfield corrió siete maratones en siete días y en 2021 completó una carrera de 101 millas en 24 horas.

Sibfield tiene 42 años y es entrenador de defensa del equipo de rugby de Inglaterra, en diálogo con la prensa local confesó: “Rob me inspiró durante todo el tiempo que lo conocí, especialmente en los últimos años. El hecho de que hoy esté justo debajo de mis narices no me resta inspiración”.