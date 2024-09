Fernando Genesir

Esta mañana se me presentó un tema que ha generado un amplio debate en las redes sociales: ¿es correcto comer en el cine? La discusión surgió a raíz de un incidente protagonizado por un español que fue prohibido de ingresar al cine con comida propia, lo que llevó a una acalorada discusión con el personal del establecimiento.

Personalmente, nunca fui un gran defensor de la idea de comer en el cine. Quizás sea una costumbre anticuada, pero siempre he creído que el cine es un espacio para disfrutar de una película, no para escuchar el ruido de alguien masticando a mi lado. A menudo, cuando me encuentro en una situación así, me cambio de butaca, ya que el sonido de nachos o papas fritas puede ser bastante molesto, especialmente en películas que buscan crear un ambiente de silencio o tensión.

Es cierto que cada uno tiene sus propias preferencias, y entiendo que hay quienes disfrutan de llevar su comida al cine. Sin embargo, también creo que hay que considerar la responsabilidad de las cadenas de cine, que han visto en la venta de alimentos una gran oportunidad de negocio. No hace tanto, el cine era un lugar donde la gente se limitaba a llevar caramelos o golosinas, pero ahora se ha convertido en un espacio donde se ofrecen nachos, panchos y hasta cenas completas.

El debate se complica aún más cuando se considera que las cadenas de cine han establecido sus propias reglas: solo se puede consumir lo que se compra en el lugar, salvo el agua. Así que, cuando un cliente como David, el español en cuestión, decide discutir sobre este tema, me pregunto: ¿realmente vale la pena? Si uno desea disfrutar de una película con un sándwich de milanesa, quizás sea mejor quedarse en casa y ver Netflix.

Al final del día, el cine es un lugar para disfrutar del séptimo arte, y cada uno tiene su forma de hacerlo. Algunos prefieren el silencio absoluto, mientras que otros disfrutan de un buen balde de pochoclo. En cualquier caso, lo importante es encontrar el equilibrio y respetar las reglas del lugar. Así que, amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Comer o no comer en el cine?

#ilegal #demanda #abusivo ? sonido original - David_reclama @david_reclama ME PROHIBEN ENTRAR AL CINE POR LLEVAR MI COMIDA. Decides ir a ver una pelicula, y antes pasas por el supermercado para comprar algo de comida y tomartelo dentro del cine. Vas a entrar al cine y te dicen que tienes prohibida la entrada por no haberla comprado en la tienda del cine. Esto es una práctica abusiva, porque es una extralimitación del derecho de admisión. Están vulnerando el articulo 82 de la Ley de Consumidores. #cine

