El amor entre camisetas: Florencia, Nico y una cancha dividida

Fernando Genesir

Esta mañana pasó algo que todavía me tiene pensando. Un mensaje de Florencia llegó temprano al programa: “Turco, estamos cumpliendo tres años de casados ??con Nico, ¿no tenés una entrada de Talleres para que me regales?”. Sincero, le dije que no tenía entradas, pero esa frase nos dejó intrigados. ¿Qué historia había detrás de esa solicitud? Decidimos llamarla, ponerla al aire y escuchar de primera mano.

Cuando atendió, la historia ya prometía. Tres años de casados, una pareja unida por el amor y, al parecer, por el fútbol. O eso creíamos. Porque Florencia, con la frescura de alguien que no tiene miedo de decir lo que piensa, nos soltó una bomba: "No, yo soy de Belgrano y él es de Talleres" .

Ahí quedamos todos, desconcertados. ¿Cómo se lleva un matrimonio entre un pirata y un matador? Ella, sin titubear, contó que estaba dispuesta a hacer algo impensado: acompañar a su marido, hincha de Talleres, al partido del domingo en su aniversario. Eso sí, dejó algo claro: "Por única vez en la vida, eh" .

La charla se puso más jugosa. Le pregunté si, por amor a Nico, aceptaría que Talleres salga campeón. Su respuesta fue tan contundente que no dejó lugar a dudas: "No" .

El amor, las pasiones y el debate

La llamada abrió una caja de Pandora. Hinchas de Talleres llamaron indignados: "Ni loco le regalan una entrada a una hincha de Belgrano, aunque sea por amor" .

Al rato, empezaron a llegar los mensajes del otro lado: hinchas de Belgrano cuestionando cómo a alguien de su equipo se le ocurriría ir a la cancha a ver a Talleres, aunque sea para acompañar al amor de su vida.

Y yo, mientras escuchaba a Florencia, pensaba que quizás su amor por Nico ya había ablandado su corazón celeste. ¿Será que, en algún rincón, empieza a mirar con simpatía al albiazul? Pero su respuesta final despejó cualquier duda: Florencia es pirata hasta la médula.

Eso sí, no deja de ser admirable. Unir dos pasiones tan opuestas como el amor y el fútbol no es fácil. Quizás, en lugar de entradas para la cancha, Florencia y Nico puedan celebrar con un cafecito, como dijo un oyente. Pero lo que quedó claro esta mañana es que el amor, a veces, se juega en terrenos insospechados.

Y vos, ¿hasta dónde llegarías por amor, incluso si tu pareja es hincha del equipo rival?