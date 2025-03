La Argentina que duele: causas nobles, intereses ocultos y la represión en las calles

Por Rodolfo Barili

Hoy me encuentro reflexionando sobre uno de esos días tristes que se viven en Argentina. Un día en el que las causas verdaderamente nobles, como la defensa de los derechos de nuestros jubilados, se ven empañadas por la violencia y la represión policial. ¿Quién puede alzar la voz en contra de quienes dicen que los jubilados están en una situación crítica? Nadie. Sin embargo, en medio de esta buena fe, hay quienes se aprovechan de la situación, guiados por intereses ajenos a la verdadera causa.

La violencia se manifiesta de muchas formas y, en este caso, se traduce en la actuación de la policía. Un periodista, sin importar su afiliación política, resulta herido debido a una clara falta de profesionalismo. Un gas lacrimógeno lanzado a la altura incorrecta, cuando se sabe que estas sustancias deben ser disparadas hacia arriba. En Argentina, vivimos con la incertidumbre de lo que puede suceder en cada manifestación. Los más viejos, como yo, recordamos días similares, donde las intenciones eran buenas, pero los resultados fueron desastrosos, gracias a la intervención de quienes tienen otros intereses en mente.

Esta es la historia cíclica de nuestro país. En Argentina, jugamos hasta el vale cuatro, reinventamos el truco y ahora estamos en el vale diez, con un retruco tras otro. La polarización se siente en cada rincón, y cada uno defiende su posición a capa y espada, sin importar el costo. En la calle, las tensiones se traducen en conflictos. Después de una marcha que busca un objetivo noble, como el apoyo a nuestros ancianos, el diálogo se convierte en un campo de batalla donde serás tildado de traidor o insensible si no compartís la misma opinión.

Hoy, la Argentina duele. Ayer, al cerrar el programa, solo podía pensar: "Ojalá no pase nada". Es un deseo casi utópico, pero la realidad es que los intereses en juego son más poderosos que esos anhelos. Me quedo con la sensación de ser un ciudadano, no un periodista, y reconozco que estos son los días que nos afectan profundamente. Lo triste es que no es la primera vez que enfrentamos esta situación. Con el paso del tiempo, a veces podemos ver los hilos que tejen nuestra historia, y hoy esos hilos son familiares.

El trasfondo de esta historia es claro: nuestros jubilados, que reciben pensiones miserables, no es un problema nuevo. Desde hace tiempo, el ajuste fiscal y la reducción del gasto público recae sobre sus hombros. El gobierno intenta controlar la inflación, pero esto tiene un costo que afecta a quienes menos tienen. Argentina es uno de los países que más gasta en jubilaciones, según la OCDE, pero ese gasto no se traduce en una mejora real para nuestros ancianos.

La discusión sobre cómo mejorar las jubilaciones es esencial, pero en Argentina, siempre hay quienes se benefician del caos. Algunos, como es habitual, buscan ganar en medio de la crisis. Aquí no hay buenos o malos argentinos. Cada uno de nosotros tiene su propia visión del país que desea, y eso se refleja en las urnas. Algunos ganan, otros pierden, y el gobierno tiene cuatro años para demostrar su capacidad. El derecho a expresar desacuerdo es legítimo, pero no puede confundirse con la violencia o la destrucción.

Reclamar por los derechos de nuestros ancianos es un deber, pero también hay quienes utilizan estas causas para fines menos nobles. Recientemente, un joven en un hospital se encuentra gravemente herido. Su condición se debe a un disparo de aire comprimido durante una marcha, un acto que podría haberse evitado si se hubiera respetado la normativa. Además, un policía también resulta herido en el contexto de una manifestación por jubilados. Este es el estado de Argentina hoy. Cuantas más imágenes vemos de estos eventos, más duele.