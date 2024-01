Economía resultadista: en qué invertir para, al menos, empatar

Guillermo López

La inflación desbocada tras la devaluación y la decisión de levantar la represión de algunos precios de la economía licua los pesos y aquellos que tienen algún margen de ahorro se preguntan: ¿Cómo puedo hacer para que no se desvaloricen mis pesos y poder, al menos, empatar el partido?

La economía es vista hoy con los ojos del DT Mario Gómez, quien en la charla previa a sus dirigidos les decía mientras dibujaba un “1” en el pizarrón: “Este es el punto que nos da la AFA, no lo perdamos. Sumemos de a tres pero si no se puede ganar, no hay que perder”, exclamaba. Esa filosofía se transformó hasta una suerte de apodo para el técnico, a quien llaman “puntito inteligente”.

¿Plazo fijo tradicional o UVA? ¿Dólar MEP o blue? ¿Acciones? Los pequeños ahorristas no saben qué hacer para mantener el poder adquisitivo de sus pesos. Buscan obtener “un puntito inteligente”.

Lo primero, antes de decidir qué instrumento de ahorro elegir, es saber en qué voy a gastar y cuándo. Si con el ahorro voy a comprar o cambiar un auto, si lo voy a gastar dentro de tres meses o si se trata de una inversión a largo plazo como pagar los estudios terciarios de los hijos.

“Por ejemplo: un auto cotiza en dólares; lo mejor, entonces, es hacer una inversión dolarizada. Si el gasto son las vacaciones en las Sierras de Córdoba es mejor posicionarse en pesos con una inversión que intente copiar a la inflación”, subraya el economista Bruno Panighel.

Decidida la estrategia, hay que pasar a la fase de ejecución: Puede ser un banco, una billetera virtual, una sociedad de Bolsa o dólares billete.

“Si es en pesos, hoy lo que más defiende a la inflación son los Plazos Fijos UVA, que van casi al mismo ritmo que la inflación pero que hoy implica dejar los ahorros inmovilizados por seis meses. Si es una inversión más corta están los fondos comunes de inversión, algunos muy líquidos como los que hay en las billeteras virtuales, que están bastante por debajo de la inflación pero que hacen perder mucho menos que tener los pesos en la mano”, explica.

Depositar 150.000 pesos en un plazo fijo UVA y suponiendo una inflación de 20% en enero, 15% en febrero, 13% en marzo, 12% en abril y 9,5% en mayo tendrá una renta de 155.000 pesos por la diferencia del valor de la UVA en ese lapso más otros casi 1.000 pesos por intereses. Es decir, en total serán casi 305.000 pesos.

El especialista indica que a través de algunas billeteras virtuales también se pueden dolarizar ahorros, siempre sabiendo que hay que tener una cuenta en dólares. Comprar Dólar MEP (un título en pesos y venderlo luego contra dólares y hacerse de la divisa). Algo un poco más sofisticado son los Cedears (certificados que representan de acciones de grandes empresas) que es una forma de dolarizarse.

“Siempre está la opción de comprar dólares dólar billete y guardarlos debajo del colchón, aconsejable cuando son inversiones a mediano plazo en esa divisa extranjera, como comprar un auto o vacacionar en el exterior”, señaló.

Por último, aconsejó: “Cuando uno toma la decisión es importante no ser ansioso y empar a pensar que tomó una mala decisión Dar vuelta la primera estrategia a veces es peor que haberla hecho mal”, finalizó.