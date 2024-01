Suba del dólar: el Gobierno culpó a quienes se oponen a la ley ómnibus y al DNU

El Gobierno nacional atribuyó la suba de los dólares financieros a las trabas expuestas por la oposición en el Parlamento y a los amparos judiciales contra el DNU que busca desregular la economía.

"Si algunos rumores y los amparos al decreto hicieron que el mercado pase factura con un alza de 30% las consecuencias si no avanzan son impredecibles", afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Adorni sostuvo que "no se puede saber lo que va a pasar si la ley se aprueba, lo que si va a pasar es que si no se aprueba no vas a poder salir de la pobreza de la encerrona inflacionaria y del aislamiento que tenemos con el mundo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El vocero presidencial puso especial énfasis en subrayar que "la aprobación de la ley depende del Poder Legislativo no del Ejecutivo".

"Nosotros estamos haciendo nuestra parte que fue para lo que nos votó la gente, ahora necesitamos que el Poder Legislativo haga la suya".

Adorni remarcó que "al principio de la gestión con las medidas de urgencia logramos estabilizar determinadas variables de la economía, y luego seguimos con el DNU y la "Ley Bases" enviada al Congreso".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En esa línea sostuvo que "los rumores sobre los desacuerdos en el tratamiento de la Ley y los amparos al DNU generaron que los dólares financieros salten de los $900 a los $1200".

"Sabemos y estamos convencidos hacia dónde vamos si la ley se aprueba y también estamos convencidos hacia dónde vamos si no se aprueba", insistió el vocero.

Adorni afirmó que "las medidas son necesarias para evitar el desastre. Lo que vimos con la suba del dólar es sola una muestra gratis de lo que puede suceder si la política no acompaña".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/