Adorni, sobre el DNU de Milei: "Está vigente y es absolutamente constitucional"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, habló este lunes con Cadena 3 y respaldó el decreto de necesidad de urgencia (DNU) y ley ómnibus impulsada por Javier Milei para desregular la actividad económica.

En línea con lo expresado por el Presidente, el vocero aseguró que la ley no se negocia, pero que se aceptan sugerencias y aclaraciones, como fue el caso de la ley de pesca. "Lo que Milei prometió en campaña es lo que va a cumplir: una Argentina del mañana con un norte muy claro y parte de ese norte es la ley de bases".

Sin embargo, aclaró: "Esto no quiere decir que no aceptemos el debate, pero no estamos negociando el contenido de la ley. Muchas veces el objetar, marcar algo que no gusta o no se está de acuerdo es simplemente un llamado a la aclaración con fundamentos. No implica que haya un pedido de cambio o dar de baja algún artículo. Entiendo que la política es buscar consensos, pero la ley es clara y hay cuestiones que hacen a la libertad de la gente, a la libertad económica y a la promoción de inversiones".

Adorni señaló que, con el DNU y la ley ómnibus, se ponen en discusión distintos intereses "en los que antes nadie se metía" y que "está claro que hay sectores que están en contra, pero entendemos que es lo mejor para la gente".

"Somos muy respetuosos de los procesos judiciales y de la Justicia. El DNU está vigente y en la conferencia del jueves o viernes comenté algunas ventajas que estábamos viendo en materia de alquileres o rutas de aerolíneas. Somos respetuosos del Poder Judicial y las decisiones que se tomen", explicó el Vocero Presidencial en diálogo con Cadena 3.

Insistió con que el DNU es "absolutamente" constitucional y sostuvo que la Justicia en su última instancia le dará la razón al Gobierno nacional. "Hemos debatido con diferentes sectores y todas las libertades de la que habla el DNU reviste de necesidad y urgencia. Entendemos que no hay ningún tipo de inconstitucionalidad".

"El ajuste lo estamos pagando todos con la inflación, que nos afecta a todos por igual en materia de pérdida de poder adquisitivo. Por supuesto que afecta a quienes menos tienen y están en la informalidad".

"Es la primera vez que gran parte del ajuste lo paga la política. El trabajo que estamos haciendo en achicamiento del Estado va desde lo más ínfimo. Está claro que hay un fuerte ajuste de la política dentro de un contexto de herencia brutal. Van apenas 30 días de gobierno, veníamos de una Argentina devastada que estamos tratando de reponer. Estamos tratando de no caer en una hiperinflación", agregó Adorni.

También afirmó que Milei está cumpliendo con todo lo que prometió y que hay medidas menos gratas que otras. "Hay sectores de poder que por supuesto no lo apoyan".

Por último, el Vocero relativizó la suba de los dólares financieros. "El objetivo era achicar la brecha porque era invivible en Argentina en términos de negocios. La brecha alcanzó a llegar a cero si se tiene en cuenta el dólar importador".

Entrevista de Miguel Clariá y Guillermo López.