Bitácora del abismo: del uranio a una guerra anunciada

Por Marcos Calligaris

Siglos atrás, los navegantes usaban una bitácora para registrar cada viraje del barco, cada tormenta sorteada, cada estrella que les mostraba el rumbo. Hoy, cuando el mundo gira sin brújula en el estrecho cada vez más peligroso entre Irán, Israel y Estados Unidos, convendría revisar la bitácora de este conflicto. No para hallar consuelo en el pasado, sino para entender hacia dónde podría empujarnos el próximo viento.

La madrugada del 21 de junio de 2025 ya ocupa un lugar ineludible en ese registro. Con precisión quirúrgica y estruendo de advertencia, Estados Unidos bombardeó las instalaciones nucleares clave de Irán. Fordow, Natanz, Isfahán. No fue solo un ataque militar. Fue un acto político, diplomático y simbólico: el momento en que Washington decidió que la guerra entre Israel e Irán ya no era algo que pudiera observarse desde la costa. El presidente Donald Trump proclamó el éxito a su estilo y habló de paz como quien lanza un salvavidas después de cortar la soga. Pero la historia reciente no da tregua al optimismo.

Este conflicto no nació con los misiles entre Tel Aviv y Teherán ni con la decisión de Trump. Su génesis se remonta al año 2002, cuando el mundo descubrió que Irán había desarrollado en secreto un programa nuclear. Desde entonces, la relación entre ese país, Israel y Occidente ha sido una tensa danza de promesas rotas, sabotajes encubiertos, sanciones, amenazas y, cada tanto, una bocanada de esperanza diplomática.

En 2015, el acuerdo nuclear pareció ofrecer un horizonte, pero su colapso reactivó la carrera hacia la bomba. La bitácora lo registra: cada vez que se abandonó la vía diplomática, la violencia tomó el timón.

Trump lo sabe. Lo supo en 2018 cuando rompió unilateralmente el acuerdo nuclear con el régimen iraní. Lo supo también este mes, cuando ignoró deliberadamente que apenas días antes Teherán y Washington exploraban, con cautela, una vía para reactivar el diálogo. Su decisión de atacar ocurre justo después de que Israel, sin coordinar con sus aliados, bombardeó a Irán en una ofensiva preventiva que muchos en Europa vieron como un sabotaje a las negociaciones. Una línea, rota. Un ciclo, repetido.

¿Y ahora? ¿Dónde está la estrella que puede devolver el rumbo? ¿En el debilitamiento estratégico de Irán? ¿En el "éxito quirúrgico" de las bombas antibúnker? ¿O en la posibilidad —cada vez más temida— de que Irán, herido y aislado, reaccione con furia, activando sus redes en Siria, Irak, el Líbano o el Mar Rojo?

El riesgo es enorme. La bitácora ya registra señales de tormenta: ataques a bases estadounidenses en Irak, escaramuzas en la frontera israelí-libanesa, amenazas hutíes en el estrecho de Bab el-Mandeb. Y en Teherán, voces que sugieren abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Si eso ocurre, el bombardeo de Fordow podría pasar de ser un punto final simbólico a ser la primera página de una guerra prolongada y sin cuartel.

Pero también es cierto que este punto podría abrir otra puerta. El golpe estadounidense —a diferencia del israelí— vino con una frase ambigua: “¡Ahora es la hora de la paz!”. Quizás una señal. Quizás una estrategia. Quizás una trampa, o solo una más de las tantas frases irónicas del líder estadounidense. Pero también, tal vez, una oportunidad. A veces, incluso en medio de la tormenta, asoma una estrella.

La historia juzgará si este momento fue el comienzo de un acuerdo por imposición —diplomacia con la pistola sobre la mesa— o si fue el empujón final hacia un conflicto regional de proporciones inéditas. Las próximas 48 horas serán críticas. La bitácora registra todo: el uranio, las bombas, las frases vacías. Si nadie cambia el rumbo, pronto podría no quedar nadie para escribir el final.