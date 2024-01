Alquileres: aprendamos de una vez

Adrián Simioni

Es muy evidente que la derogación de la ley de alquileres a través del DNU de Javier Milei ya está teniendo efectos favorables para inquilinos y propietarios.

Hoy, La Voz del Interior publica un informe de la consultora MV según el cual la oferta de viviendas y departamentos en la ciudad de Córdoba aumentó un 27% entre la primera semana de diciembre y la segunda de enero. En barrios como Nueva Córdoba hay un 47% más de inmuebles ofrecidos en alquiler que a principios de diciembre.

Desde las inmobiliarias dicen que, ahora que propietarios e inquilinos pactan sin restricciones, en general los contratos se están haciendo a dos años, en pesos, con ajustes semestrales atados a la inflación o a un mix de inflación y evolución de los salarios. Y, muy importante, que los precios de los alquileres, si bien no están bajando, en estas semanas han subido menos que la inflación general. O sea, muestran algún grado de baja en términos reales.

No es sólo Córdoba. En Buenos Aires Zonaprop dice que la oferta de alquileres tradicionales ha subido un 20% y agrega un dato: se frenó el crecimiento de los alquileres temporarios, que es adonde se habían volcado los propietarios que rechazaban la ley de alquileres.

En Mendoza, la Cámara Inmobiliaria plantea que también hay una mejora. No tienen datos sólidos todavía, pero estiman que hay un 15% más de inmuebles en alquiler.

En Rosario la cifra es impactante. Tres portales inmobiliarios, Zonaprop, Argenprop y Propia, incrementaron sus inmuebles en alquiler entre 70% y 93% desde que se sancionó el DNU hasta el viernes pasado. Y los corredores inmobiliarios dicen que se desaceleraron los precios.

Todo parece indicar que lo peor ya pasó para decenas de miles de familias en todo el país que enfrentaban y enfrentan el desafío de encontrar una vivienda ante el vencimiento de sus contratos de alquiler.

A ver si todos aprendemos la lección, sobre todo los legisladores. Primero: antes de votar cualquier ley, pregunten a los que saben. Y cuando los que saben les respondan, que no les entre por una oreja y les salga por la otra. Segundo: no se crean tan picantes. Si dejan que la gente se ponga de acuerdo en lugar de querer obligarlos a hacer las cosas según el capricho que a ustedes se les ocurre, las cosas pueden ser mucho mejores. No sean tan paternalistas. No crean que se las saben a todas. El total de sus votantes sabe más que todos ustedes.

Prueben. Nos van a ahorrar muchísimo dinero y angustia.