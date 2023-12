El Comipaz reunió a distintos sectores sociales para hablar sobre las protestas

El Comité Interreligioso por la Paz (Comipaz) reunió este martes a la tarde a distintos sectores sociales para reflexionar sobre las protestas callejeras y la situación del país.

El encuentro se concretó en un hotel céntrico de la capital cordobesa, ubicado sobre la avenida General Paz, y contó con la presencia de cinco representantes de distintas organizaciones sociales, gremios, empresarios, los cuatro integrantes del Compiaz y funcionarios provinciales y municipales.

Además, estuvieron presentes, entre otros, el director periodístico de Cadena 3, Sergio Suppo; la ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Liliana Montero; su vice, Paulo Cassinerio; y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

En ese marco, Quinteros dejó un dato en nombre del gobernador Martín Llaryora: reafirmó que Córdoba no adherirá al nuevo protocolo nacional antipiquetes, elaborado por Patricia Bullrich.

La provincia seguirá usando el protocolo para manifestaciones callejeras que ya se viene aplicando y que, hace un año y medio, fue planteado desde el Poder Judicial y hecho propio por el entonces gobernador, Juan Schiaretti.

Ese protocolo garantiza que las protestas se hagan, pero sin cortar la totalidad de las calles.

Además, Quinteros recordó que este año hubo más de 250 manifestaciones y, en gran medida, se cumplió el protocolo que impide que haya acampes y cortes de puentes y principales avenidas, ya que se dejó la mitad de las calzadas para que se mantenga la circulación.

Por otra parte, en el encuentro se leyó un documento, que el Comipaz había dado a conocer en 2018, titulado “Pacto de responsabilidad social”. El mismo suponía un compromiso de respeto por la Constitución y derechos.

La reunión duró una hora y media, y sólo faltó a la invitación el Polo Obrero.

“Hubo un diálogo integrador, en el que quedaron expuestas las diferencias, pero también la posibilidad de conversar en forma civilizada”, remarcó Sergio Suppo.

En diálogo con Cadena 3, el rabino Marcelo Polakoff, uno de los miembros de Comipaz, expresó: “Cuando se trata de situaciones de vulnerabilidad y crisis tan grandes, tenemos que ampliar el nosotros. Si el nosotros de cada uno se ampliara un poquito más, estaríamos mucho mejor como sociedad”.

“Cuando entendemos que lo que le pasa al otro tiene algo de responsabilidad mía, eso haría que la sociedad avance más, porque reforzaríamos la idea de lo que significa ser socios”, destacó.

Por su parte, el obispo emérito de Córdoba, monseñor Carlos Ñáñez, afirmó a Cadena 3: “El escucharse es muy positivo. Proponer posibles vías de salida y solución o alivio en las dificultades también lo es. El asunto es llegar a realizaciones concretas”.

“Eso es responsabilidad tanto de las autoridades como de la sociedad. Sentirnos todos responsables de caminar juntos y trabajar juntos para conseguir soluciones”, dijo el religioso católico.

Cabe señalar que el Comipaz también está integrado por el imán Jihad Sleiman, presidente del Centro Islámico de Córdoba, y el pastor Norberto Ruffa.

La manifestación en Córdoba

En la capital cordobesa, la marcha de este miércoles fue convocada para las 18, en avenida Colón y Cañada.

Los manifestantes se movilizarán hacia Colón y General Paz. Luego, se dirigirán al Patio Olmos, donde habrá un acto, alrededor de las 20.

Desde Polo Obrero, aseguraron que es un gesto marchar a la tarde y demorarse en llegar a los puntos neurálgicos de la ciudad.

Con respecto a la ausencia en la reunión organizada por el Comipaz, Emanuel Berardo dijo a Cadena 3: “Ante el ajuste brutal que se está desarrollando sobre el conjunto de la población trabajadora y la amenaza de Patricia Bullrich, Sandra Pettovello y compañía, que plantean no sólo un estado de sitio de hecho, sino también una amenaza a las familias trabajadores que menos tienes, entendimos que esta reunión no da una respuesta a la situación”.

“El que debe hacer un llamado para coordinar o no la movilización es el Estado. No seremos parte porque, encima, no se hace en una universidad, sino en un hotel de lujo de la ciudad y nosotros no vamos a estar ahí, mientras los compañeros pasan hambre y menos si no se dará una solución”, añadió.

Informes de Sergio Suppo y Juan Pablo Viola.