Dequino opinó que es clave saber cuándo el Gobierno implementará la dolarización

El economista Diego Dequino sostuvo que el gobierno de Javier Milei aún no ha mostrado todas las cartas y no hay fecha para la implementación de la dolarización, en un contexto donde la brecha entre el dólar oficial y el paralelo volvió a ampliarse y ronda entre el 35 y 45%.

“La causa de que la brecha se vuelva a estirar luego de la devaluación tiene que ver con dos motivos: hay una desalineación de las expectativas, porque hay un conjunto de medidas que el gobierno iba a llevar de manera acelerada y se han frenado por la discusión política, es un paréntesis que el mercado lo ve”, indicó Dequino a Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y completó: “También está el paquete de medidas de orden monetario financiero que después de la devaluación no ha ocurrido”.

“Vemos que sigue habiendo emisión de dinero por parte del Banco Central y los pasivos remunerados (como las Leliqs) han aumentado en unos 3 billones de pesos; evidentemente el gobierno tiene un problema de confianza y de orquestación de la política financiera y monetaria”, advirtió.

“Creo que el gobierno todavía no muestra sus cartas, no sabemos cuándo sería la dolarización, porque no es lo mismo que sea desde marzo abril o desde el 2025 o 2026;(...) creo que en la cabeza del Presidente está avanzar hacia una dolarización para ‘matar’ a la inflación, pero si no hay un cambio en la unidad de cuenta no va a alcanzar con unificar el tipo de cambio ni con dejar un Estado sin déficit”, cerró.

Entrevista de Guillermo López.