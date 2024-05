Un encuentro para educar sobre la sordoceguera y sus necesidades

La Universidad Católica de Córdoba será sede de una actividad que se llevará a cabo los días 30 y 31 de mayo, con el fin de visibilizar y ampliar el conocimiento sobre las necesidades y atenciones de las personas sordociegas.

Se trata de una Campaña Global de Educación de la sordoceguera, bajo el nombre "Let me In" (Déjame entrar), que lidera la Deafblind International (DbI) (Sordoceguera Internacional) y la World Federation of Deafblind people (WFDB) (Federación Mundial de Sordociegos).

La sordoceguera es una condición que tiene variedad de grados en un impedimento visual y auditivo. Se la considera una discapacidad severa, ya que afecta dos sentidos y plantea desafío en la comunicación y la interacción con otros, así como en actividades cotidianas.

Ante la falta de concientización y formación profesional es que se lleva adelante esta campaña en Asia, África, América Latina y el Caribe. Esta última región, con el liderazgo de Carmen Lucía Guerrero, de Guatemala, y de Graciela Ferioli, docente e investigadora de la UCC, que además involucra a Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En cada país, se dispone de un comité nacional integrado por profesionales, agentes del gobierno, familias y personas con sordoceguera. Para ello, elaboraron un plan de trabajo a partir de necesidades detectadas a través de un FODA, alineado a un plan estratégico de cuatro años de la Dbl.

Para ello, se identificaron áreas de trabajo como la población, la educación temprana, la etapa escolar, la secundaria y el uso de la tecnología. La organización apoyará 10 investigaciones relacionadas con estos temas, por cada región.

De acuerdo a un estudio reciente de la Federación Mundial de sordociegos se estima que la condición está presente entre el 0.2% y el 2% de la población. No obstante se desconocen cifras precisas en Argentina porque no se tuvieron en cuenta sus características para considerar esta variable.

En el encuentro fue declarado de "Interés Educativo Provincial" y se llevará a cabo este jueves y viernes en el edificio Centro de la UCC (Obispo Trejo 323).

¿Cómo participar?

El primer día de actividad está destinado a miembros de los comités nacionales y a los representantes de los ministerios de los países bajo campaña; mientras que el viernes 31 de mayo el encuentro estará abierto al público en general.

En esta última instancia, además de las presentaciones, se explicarán las acciones ministeriales actuales en favor de las personas con sordoceguera y el rol de las organizaciones internacionales como miembros de la campaña. Además, se socializarán diferentes prácticas educativas por parte de instituciones locales e investigaciones relacionadas con la temática.

La conferencia de clausura, el 31 de mayo, será el relato en primera persona de Sonnia Margarita Villacres Mejía, de la Federación Mundial de Sordociegos, quién hablará sobre La igualdad en derechos y las oportunidades para la plena participación en la sociedad.

El cierre del evento está previsto para las 17.30, con la charla El futuro en nuestras manos. Un compromiso de todos a cargo de Carmen Lucía Guerrero y Graciela Ferioli.

Las inscripciones para participar de manera presencial ya cerraron, pero se puede seguir el evento de manera virtual a través del canal de YouTube de @UCCoficial.