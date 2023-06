Descifrar el mundo y comunicarse: el mayor desafío de las personas sordociegas

La mayoría conoce el mundo y la realidad a partir de los cinco sentidos, pero cuando uno de esos se ve afectado, principalmente si es el canal auditivo o el canal visual, hace que la persona se sienta aislada.

En el caso de las personas sordociegas, se ven privados de ambos y por eso, María Eugenia Ferreyra, directora del Instituto Hellen Keller de Córdoba, explicó a Diversidad que “la persona con sordoceguera no es ni una persona ciega que no escucha ni una persona sorda que no ve, sino que tiene una identidad propia, una discapacidad muy particular y por eso requiere un abordaje particular”.

Cuando se adquiere o se nace con esta discapacidad se necesita de otra persona que acerque ese mundo y le enseñe a descifrarlo, entenderlo y conocerlo.

Es así que cumple un rol importantísimo la familia y los docentes que van dándole sentido a esa realidad.

“Las personas con sordoceguera perciben el mundo, conocen el mundo a través, principalmente del sentido del tacto y también complementando con el sentido del gusto y del olfato, pero principalmente el mayor canal de sensaciones, de percepciones es el contacto con el otro, el conocimiento a través de sus manos, el percibir las vibraciones cuando uno habla”, explica.

Todo este trabajo se realiza en consonancia con el cuerpo del otro, “se le hace sentir llevando sus manos, por ejemplo a la garganta cuando uno habla para que sienta las vibraciones, cuando uno pone un sonido fuerte, potente, se le hace sentir con sus manos, por ejemplo, en un parlante”, detalla Eugenia.

Es por eso que todas esas percepciones adquieren sentido con la experiencia y el entorno familiar y el mayor desafío siempre es la comunicación, la interacción con el otro.

“Conocen desde la rutina, conocen el mundo al hacérselo sentir mano sobre mano y mano, con objetos sensoriales y características particulares y eso con una seña, que tiene que ver con una palabra”, comentó.

“El mayor desafío es lograr un modo de comunicación, si bien es propio, porque se va construyendo en función a su mundo, a su realidad, después se tiene que ir ampliando ese modo de comunicación, pensar en llegar a algún medio de comunicación alternativo, para que pueda más adelante lograr una comunicación con el resto, no solamente con su familia, sino con los otros”, agregó.

Según la Federación Mundial de Personas Sordociegas (WFDB) es una discapacidad que afecta a unas 640 millones de personas en todo el planeta. Lo que representa entre el 0.2 y el 2% mundial.