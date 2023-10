Denuncian trabas en las importaciones de audífonos para hipoacúsicos

La Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos denunció que hay 6 mil personas en lista de espera para audífonos que no llegan.

Según manifestaron no solamente tienen dificultades para ingresar en el Sira (Sistema de Importaciones de la República Argentina), sino que si logran realizar ese trámite no pueden realizar los pagos porque no tienen dólares.

Si logran superar estos dos primeros inconvenientes tienen que lograr la aprobación de los formularios. Cabe recordar que los audífonos no se fabrican aquí, sino que son importados.

Horacio Cristani, director de la Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos, dijo a Cadena 3 que el mayor problema es "la imposibilidad de realizar pagos al exterior por importaciones ya hechas".

"En otra época tuvimos problemas por los certificados Sira y ahora con los dólares para pagar las importaciones. Al no poder pagar los fabricantes no nos envían nuevos audífonos porque tenemos una deuda. La situación es complicada y se junta gente con varios meses de espera y no podemos dar cumplimiento a toda esa demanda que tenemos", planteó.

En Argentina no se fabrican audífonos, sino que son importados de Estados Unidos, Suiza y Dinamarca. Cuestan entre 200 y 500 mil pesos, precio que puede variar de acuerdo a la cotización del dólar.

No obstante, desde la Secretaría de Comercio señalan que “la Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos tiene todos sus pedidos de importación autorizados: en el periodo de enero a octubre de este año se aprobó el 100%”.

“En relación al acceso al dólar oficial de los montos solicitados fueron incluidos en la calendarización correspondiente y autorizados para la primera semana de octubre. Puede haber algunos casos puntuales que no hayan podido efectivizarse, por eso mantenemos diálogo abierto con el sector de la salud a través del ministerio respectivo”, detallaron.

Informe de Ariel Rodríguez