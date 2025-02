Taxistas rosarinos piden autorización para usar Uber y DiDi

El conflicto entre taxistas y aplicaciones de transporte como Uber y DiDi sumó un nuevo capítulo en Rosario. A través de una nota dirigida a la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, los titulares de licencias de taxi solicitaron autorización para utilizar plataformas no habilitadas, argumentando que la falta de controles municipales generó una competencia desigual que los perjudica económicamente.

La petición, firmada por Mario Cesca, representante de la Asociación de Titulares de Taxis Independiente (Atti), destacó que la crisis económica y la proliferación de vehículos no regulados afectaron gravemente el servicio de taxis.

En el documento, se reclama la posibilidad de usar cualquier sistema de comunicación para captar pasajeros, sin importar si está habilitado o no, con el objetivo de equiparar las condiciones de competencia con las aplicaciones que hoy dominan el mercado.



Desde el sector de taxis también se cuestiona la falta de controles por parte del Ejecutivo municipal sobre los vehículos que operan con Uber y DiDi sin estar registrados.

Según los taxistas, la ausencia de sanciones genera una situación de desventaja para quienes cumplen con las regulaciones vigentes, que incluyen el pago de impuestos, mantenimiento de unidades y requisitos de seguridad.

"Solicitamos permitir a todos los taxis habilitados el uso de cualquier sistema que vincule a un pasajero con los vehículos mencionados. Sean estos habilitados o no", concluyeron en el escrito.



El representante de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes, Mario Sesca, habló con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario sobre la situación que enfrenta el sector frente a la competencia de las aplicaciones de transporte no registradas.



En sus declaraciones, insistió en la necesidad de una regulación que equilibre las condiciones de competencia y criticó la falta de control por parte del Estado.



"El poder concedente no ejerce ningún tipo de poder de policía", sostuvo, en referencia a la falta de regulación sobre las plataformas que ofrecen servicios de transporte sin cumplir con las mismas exigencias impositivas y administrativas que los taxistas.



El representante señaló que su sector enfrenta una importante carga impositiva, lo que impacta en las tarifas que deben cobrar. "Cuando un viaje del taxi que vale 10 lo cobra 5, los otros 5 son todo aporte, contribuciones, impuestos y tasas municipales", explicó.



Asimismo expresó su descontento con la falta de voluntad política para regular el sector. "Estamos en una situación donde el Estado no tiene vocación política de regular a estas plataformas", cuestionó. Sin embargo, reconoció que muchos taxistas recurrieron a las aplicaciones para poder complementar sus ingresos, dada la actual coyuntura económica.



Entrevista de Susana Manzelli y Agustin Dadamio.