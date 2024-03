Suspendieron la apertura del Concejo y Javkin recibió taxistas

La Municipalidad de Rosario confirmó la suspensión de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo de la ciudad, que estaba pautada para las 12 del mediodía de este jueves. En ese marco, el intendente Pablo Javkin mantuvo un encuentro con 10 representantes de los choferes, quienes reclamaban mayores garantías de seguridad para trabajar.

Según informó el móvil de Cadena 3 Rosario, en el Palacio Vasallo había una fuerte concentración de choferes y se respiraba un ambiente de tensión.

Inclusive, datos preliminares daban cuenta de un enfrentamiento entre manifestantes y la Policía, en el que un agente resultó herido y debió ser trasladado en ambulancia a un centro de salud.

"Pedimos seguridad para los trabajadores, somos carne de cañón. Si no salimos un día la familia no come y estamos entre la espada y la pared. Estamos conmovidos, pero debemos tener en cuenta que no cobramos un sueldo por mes", dijo Jorge Toledo, un empleado al móvil de Cadena 3 Rosario.

Del mismo modo, atendió que hubo "inadaptados" y una situación "violenta" en el Concejo. "Parece que hay intención de darnos una respuesta. Siempre pasa que las resoluciones son las mismas y todo termina en la nada", remarcó.