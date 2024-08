Santa Fe: anuncian inversión para llevar gas a 45 localidades y 250 industrias

El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, encabezó este martes en la sede de Gobierno de Rosario, la presentación del Plan de Gasoductos para el Desarrollo. Se trata de un proyecto histórico de 610 km de gasoductos que beneficiará a más de 45 localidades, 120 mil habitantes y 250 industrias santafesinas. Las obras demandarán una inversión total de 196.414.502.000 pesos.

El proyecto incluye 6 gasoductos troncales que optimizarán la matriz energética y reducirán los costos para una producción más competitiva. A su vez, esta infraestructura posibilitará la futura generación descentralizada de energía eléctrica y la inyección de biometano en estos gasoductos.

El 90% de las obras se realizarán en la región centro-sur de la provincia. Los trabajos en el norte se enfocarán en la zona lechera de Santa Fe, donde se llevará a cabo el gasoducto lechero.

Durante la actividad, el gobernador refiriéndose a Hughes, su pueblo natal, recordó: “Mi pueblo es un pueblo que no tiene gas natural, que no tiene servicio de cloacas y que de la canilla no sale agua potable. Sabemos lo que viven los vecinos y vecinas en el interior de esta rica provincia que aporta tanto a este sistema federal y que lamentablemente nada vuelve. Vemos las dificultades que tienen nuestras industrias, nuestras empresas para poder ser competitivas”.

“Con esa mirada de los pueblos que amamos, y con nuestras vivencias de haber vivido en una gran ciudad como Rosario, entendemos que tenemos que hacer estas cosas, que son cosas importantes. Y tomar decisiones políticas que nos permitan que Santa Fe sea una provincia competitiva, una provincia que genere trabajo, una provincia que genere empleo. Y fundamentalmente que sea la provincia que se vea, que es el motor del cambio que viene a la República Argentina”, agregó Pullaro.

Los gasoductos

Se trata de 6 gasoductos distribuidos en toda la provincia:

» El Gasoducto del Sudoeste Lechero beneficiará a las siguientes localidades: Arrufó, Villa Trinidad, San Guillermo, Suardi y Colonia Rosa.

» El Gasoducto Ruta Provincial N°20 a Tortugas, Montes de Oca, Bouquet, María Susana, Piamonte, Landeta, Schiffner, Las Petacas, Castelar y Crispi.

» El Gasoducto Ruta 34 llegará a Luis Palacios, Lucio V. López, Salto Grande, Totoras, Clason, San Genaro, Centeno, Las Bandurrias, Casas, Cañada Rosquín y San Martín de las Escobas.

» El Gasoducto Ruta Provincial 93 – 33 favorecerá a Chañar Ladeado, Berabevú, Los Quirquinchos, Godeken y Cañada del Ucle.

» El Gasoducto Ruta Provincial 14 – 17s a Coronel Arnold, Muñoz, Arminda, Villa Mugueta y Fuentes

» Y el Gasoducto Ruta Provincial 13s – 90 llevará el servicio a Albarellos, Coronel Bogado, La Vanguardia, Santa Teresa, Peyrano, Máximo Paz, Alcorta, Juncal y Carreras.