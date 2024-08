Paro de aceiteros en puertos: quinto día sin actividad

El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (FTCIODyARA) cumple su quinta jornada de paro, con un fuerte impacto en la actividad de los puertos del Gran Rosario. La medida de fuerza comenzó el martes y por el momento parece no tener solución, generando preocupación por los inconvenientes que enfrentan los transportistas. Hasta el momento, no ha habido acercamientos entre las partes involucradas, lo que ha llevado a miles de camiones a quedar varados.

Martín Morales, secretario gremial del Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo, expresó a Cadena 3 que "no hemos tenido ningún acercamiento del grupo empresa como para tener una mesa de negociación". Además, aclaró que "estamos dispuestos a tener una mesa de negociación, a destrabar todo esto, pero siempre también con una salida bastante acorde al pedido de los trabajadores".

El principal reclamo de los trabajadores es un aumento del 26% que eleve el salario inicial a 1.550.000 pesos. Morales argumentó que "sostenemos ese pedido porque en base a un cálculo de un salario mínimo vital y móvil, que sería lo que necesita una familia para cubrir todas sus necesidades básicas".

Las tensiones entre las partes se agravan, ya que Morales comentó que "las empresas ni se han arrimado al ministerio", lo que sugiere una posible estrategia de las cámaras aceiteras para presionar al gobierno nacional. Desde las cámaras, se argumenta que el pedido salarial refleja una incomodidad de los trabajadores respecto al impacto de la vuelta de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias.

Morales indicó que "los teléfonos están abiertos. Si nos llaman hoy sábado para sentarnos a una mesa, lo haremos", pero la situación se evalúa jornada a jornada, dejando en suspenso el futuro de la negociación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Voces cruzadas

Frente a esa situación, CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) emitió un nuevo comunicado y dijo que el gremio tiene "falta de vocación para dialogar".

En primer lugar, la entidad marcó: “La industria aceitera se lamenta profundamente la falta de diálogo y voluntad real de llegar a un acuerdo. Es menester levantar la medida de fuerza para retornar a la mesa de negociación”.

“Esta falta de vocación gremial le sigue descontando ingresos a miles de trabajadores aceiteros, que se sorprenderán al ver menguados sus ingresos a fin de este mes. A los transportistas les decimos lo mismo, y es que hay un solo responsable para los males que sufrirán sus familias este mes: los líderes sindicales, que tomaron medidas de fuerza intempestivas, sabiendo que nadie podía evitar que colapsen las rutas y las terminales. El daño económico a miles de transportistas y vecinos es absolutamente mayor a cualquier pretensión salarial real”, indicó el texto.

Y cerró: “La industria insiste con una oferta de aumento que supera la expectativa inflacionaria de los próximos meses: 12% a julio y 5% a septiembre, que acumulan 94% sobre una inflación proyectada menor. Reiteramos el pedido de que se levante la medida ahora y que los líderes sindicales vuelvan a la mesa de negociación para retomar el trabajo normal”.

/Inicio Código Embebido/

#Actualizamos



?? Por paro de aceiteros, PSV realiza ordenamiento de tránsito en ambos sentidos en:



??RN A012 Playón Vicentin

??AU ROS-SFE KM 14 #SanLorenzo y KM 30 #VillaLaRibera.

RN 34 y A012.

? Tránsito liviano circula con normalidad. Respetar indicaciones. — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) August 9, 2024

/Fin Código Embebido/

Camioneros desesperados

Juan, camionero de Río Cuarto, Córdoba, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y contó: “Hace tres días que estoy parado y no hay noticias sobre cuándo vamos a descargar. No hay baño, no hay ducha, arriesgando por la inseguridad. Comemos lo que podemos. Tenemos que esperar sí o sí”.

Un camionero del norte además explicó: “Estamos en una miniasamblea para hacer un corte de carril. Nuestra situación es crítica. Estoy desde el martes a las 9. No tenemos baño, agua, comida. Padecemos la inseguridad a pesar del patrullero que está acá. Hubo asaltos, robos, abrieron boquillas”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Una semana complicada

Este martes, en el inicio de la huelga, en algunas plantas denunciaron bloqueos sindicales que complican el acceso de camiones a las playas. En total, calculaban que había miles de camiones afectados.

Gustavo Rapuzzi, jefe de la Unidad Regional XVII (San Lorenzo), habló este día en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y explicó: “Hay bloqueos en Puerto General San Martín, San Lorenzo y Timbúes. Hay entradas bloqueadas por los mismos operarios de las plantas. Hay unos 3 o 4 mil camiones en tránsito, ya se ven en las banquinas. Habrá filas de camiones en los accesos a las autopistas. Fue sorpresivo, no pudimos programar nada”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/