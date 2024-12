Newell''s, para aguarle la fiesta a Talleres en Córdoba

Este domingo desde las 19:30 horas, Newell''s comenzará a despedirse de un 2024 para el olvido. Con su sexto entrenador en 365 días la Lepra chocará contra Talleres en Córdoba, que en caso de ganar y si Vélez no lo hace ante Huracán será campeón. Transmite Cadena 3 Rosario 100.1 y App.

La noticia más destacada es la baja de Ever Banega, quien no será parte del encuentro "por motivos personales", según informó el club. Además, el equipo dirigido por Mariano Soso no podrá contar con Gabriel Carabajal, Tomás Pérez, Armando Méndez, Ángelo Martino, Lucas Hoyos y Giovanni Chiaverano, todos ellos fuera por distintas lesiones.

Esta será la primera convocatoria con el primer equipo para los juveniles Matías Palacio y Luca Regiardo, quienes se perfilan como opciones para cubrir las ausencias.

Talleres, por su parte, llega al enfrentamiento con la posibilidad de lograr su primer título en Primera División. El equipo cordobés está atravesando un gran momento, con cinco victorias consecutivas que le permitieron igualar en puntos con Vélez, el gran favorito hasta el momento. Las victorias fueron ante Godoy Cruz, Sarmiento, Unión, Huracán y Gimnasia, lo que le dio a la "T" un cierre de campeonato de gran nivel.

Aunque Talleres no podrá contar con Matías Galarza por acumulación de tarjetas, recupera a dos jugadores claves para la definición: Botta y Depietri, quienes se suman a la convocatoria.