"Mi realidad": la emotiva carta del hijo de uno de los asesinados en Nueva York

Las palabras de Ana Evans, esposa de Hernán Mendoza –uno de los rosarinos muertos en el atentado en Nueva York, por el que fue condenado un terrorista-, reflejaron un profundo dolor.

En esa misma sintonía se encuentran los sentimientos de Martín, el hijo de Hernán que viajó a Estados Unidos a presenciar el momento en el que el asesino de su padre fue condenado a cadena perpetua.

En el recinto judicial, el joven leyó una carta que dedicó a su padre:

“Mi realidad

Martín Mendoza

Una tarde que estaba llena de alegría y emociones, volviendo de haber disfrutado un viaje escolar, se convirtió en el momento menos esperado. En la escuela me recibieron mi mamá y mi tío para darme las palabras que nunca nadie quisiera oir, convirtiéndose en la noticia más terrible que jamás recibí. Mil emociones corrieron por mi piel, nublando mi cabeza, no podía comprender lo qué acababa de escuchar, invadido por el miedo y el desamparo de la pérdida, intentaba asimilar que ya nunca nada volvería a ser igual; y de la peor manera, la muerte de mi padre, cambió mi vida para siempre.

Esa noticia golpeó a un niño, ese un que nunca dejó de ser, un niño que perdió la ingenuidad e inocencia en un solo instante. Un niño inmerso en la comodidad y la certeza de mi vida cotidiana, desde la cual muchas veces no era apto para entender el mundo fuera de mi infancia. Quizás también por esa inocencia infantil, la cual muchos niños usan de coraza para protegerse de situaciones o adversidades de la vida. ¿Se imaginan la tristeza de crecer sin un padre, sin poder volver a abrazarlo? o ¿Se imaginan el temor a perder esos recuerdos felices de la infancia por el trauma causado?

Desde aquel día busco comprender la crueldad y el odio que mueve a los terroristas. Surgen preguntas sin respuestas, la frustración y el dolor me invaden. Me siento desconcertado e incompleto, como si me hubieran arrebatado una parte de mí y de mi historia. Mi padre era una persona muy importante para mí, que me crió con amor desde que nací. Todos los días trato de entender por qué o el cómo es que alguien pudo arrebatarle la vida.

Este trágico hecho me quitó miles de experiencias, y la posibilidad de vivir un futuro con mi papá. Cada día crecen las ganas de compartir con él una comida, un partido de fútbol, mi graduación o cualquiera de mis metas en la vida. Esperando que algún día vuelva a casa y me diga "que pasa monito" como lo hacía siempre. Soñando con lo que no fue ni será. Guardando todo lo vivido con él en el único lugar donde para mi sigue vivo, mi memoria.

Para concluir, quiero agradecerles el tiempo y atención en la escucha, mostrándoles cómo esto afecta en la vida cotidiana de las víctimas. Y que el amor venza al odio, hoy y siempre”.