La hermana de Ivana repudió las amenazas contra la familia de Reifenstuel

La ex pareja de Damián Reifenstuel y madre de Severino, hijo del profesor de química sindicado como uno de los involucrados en el asesinato de Ivana Garcilazo, dio a conocer una carta en la que pidió “justicia” para la víctima y dijo sentir “miedo” por las “amenazas recibidas”.

Vanesa explicó en su misiva a la familia de Ivana que tuvo al pequeño hace ocho años con el hombre que permanece prófugo, pero que se separó de él hace cinco. En la misma línea, buscó “enviarles por este medio un abrazo enorme y también las pocas fuerzas que me quedan para que puedan transitar este momento de tanto dolor”.

Quien salió en su defensa fue Silvana Garcilazo, quien expresó: “Como hermana y familia de Ivana repudio totalmente la violencia y sobre todo las amenazas que tenemos entendido recibe Vanesa y su pequeño hijo solo por ser ex e hijo de un asesino de Ivana”.

“Dejo en claro además que nada tenemos que ver con esas amenazas ni mi familia ni amigos ni nadie de nuestro entorno. Pedimos justicia, nada más que eso, y que de una vez por toda cortemos con la violencia”, continuó.

De ese modo, Garcilazo pidió que “dejen en paz a las familias, tanto de estos asesinos como a la nuestra buscando o incitando a la violencia”. “Basta de rojo y negro y de azul y amarillo, basta de barras de clubes o política. Acá solo se trata de justicia por Ivana y poder transitar este dolor sin violencia”, reclamó.

Y concluyó: “Espero entiendan y respeten nuestro dolor y el de las familias implicadas, que tengo en claro que no es el mismo porque mi hermana no vuelve más y ella no decidió morir. A ella la mataron estos hdp (sic) pero repudiamos totalmente toda amenaza y violencia en este momento, por favor”.