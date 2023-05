AUDIO: La advertencia de un economista: "Si no hacés un ajuste, no llegás a diciembre"

El economista Salvador Di Stéfano analizó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, en panorama económico que atraviesa el país en estos días y predijo: “No llegás a diciembre si no hacés un ajuste”.

“Hoy estás a la buena de Dios. Esta gente no asumió que no hay más maíz y soja para exportar, no hay dólares ni importaciones. Es un escenario de desinflación. Eso no lo tolera la gente”, alertó Di Stéfano.

Pero tranquilizó: “No creo en la teoría de la explosión, esto languidece, no explota. Pero la crisis se lleva puesta a toda una clase política”.

Por otro lado, se refirió al reportaje que dio Cristina Kirchner (con un alto rating), y sostuvo: “Estoy muy frustrado. La entrevista que le hicieron a Cristina es para guardar, es un gran aporte a la confusión general. Es para pasar en colegios y universidades para mostrar lo que no se debe hacer. Si un Presidente cree que hay inflación por la puja distributiva, estamos al horno con papas”.

“Argentina está en un proceso político complejo, no está claro quiénes serán los candidatos. Los gobiernos en Argentina no son evaluados en el marco del contexto internacional. Lo de Cristina y la izquierda es inocencia, es creer que la economía es una pelea entre buenos y malos”, ironizó.

A su vez, sobre los nuevos pedidos al FMI (Fondo Monetario Internacional), señaló que a Argentina “no le sueltan la mano”, advirtió que “el Gobierno no tiene estrategia y la oposición tampoco” y anticipó un nuevo salto del dólar: “Hoy pasamos los $500”.