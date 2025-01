Habló el padre de la familia atropellada: "El chico no mostró arrepentimiento"

A días de la fatídica muerte de su pareja (Tania, de 41 años) e hija (Agustina de 17 años), Diego García habló sobre lo sucedido y pidió una pena ejemplificadora para el conductor que causó el desastre. Lo hizo tras el traslado de Victoria, su nena de 6 años que se recuperó rápidamente del atropello y seguirá su tratamiento en su Córdoba natal.

García describió a Cadena 3 el momento del accidente: "Un inconsciente que venía a 120 kilómetros por hora, no puede ir a esa velocidad, y menos en un espacio público donde hay muchísima gente".

"Estábamos paseando, ya acabamos de llegar a Rosario. Y habíamos paseado por la Costanera y íbamos a comer. Íbamos a comer en el hotel, no dormí ni un día en el hotel. Pasó tan rápido que yo lo único que pude hacer es agarrarle la mano a la nena. No sé cómo hice", contó y confirmó que el conductor estaba persiguiendo una moto en ese momento.

Aseguró que, de no haberlo hecho, podría haber sido otra víctima: "Yo hubiera sido la tercera víctima".

La desesperación de Diego es palpable al hablar de su pareja y su hija fallecidas: "Yo creía que no me había pasado. Que esto no pasó, pero me pasó a mí, le pasa a otro, le pasa a mucha gente".

Además, criticó la impunidad con la que actúan algunos conductores: "Son inconscientes, no respetan la Justicia y creen que las leyes también son muy básicas, muy flojas".

María Victoria, a pesar de la tragedia, se encuentra bien y su padre enfatizó que su salud es lo más importante: "Esto es lo que nosotros queremos".

La fiscalía ha solicitado recuperar el teléfono celular de Tania, que contiene los últimos recuerdos de la familia. Diego compartió su dolor y su deseo de justicia: "Ojalá que esto sirva para algo. Este trabajo que tuve yo y tal y todo, sirva por lo menos para salvar vidas".

"Cuando pasó, el conductor lo único que dijo fue 'mirá cómo me quedó el auto', me dio una impotencia que no supe qué hacer. 'Me arruinaste la vida', le dije", expresó.

Por último, pidió ayuda para recuperar el celular de su esposa, un TCL blanco, donde están las últimas fotos tomadas de la familia.

Entrevista de Ahora País