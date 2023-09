Espert: "Un triunfo de Pullaro le dará impulso a la campaña nacional de JxC"

José Luis Espert, diputado nacional y candidato de Juntos por el Cambio, llegó al búnker de Maximiliano Pullaro en Rosario y vaticinó: “Será un triunfo importante, que le dará un gran impulso a la campaña nacional. Significará un turbo, se volverá a mostrar la solidez de la coalición”.

Con confianza ante un posible triunfo de Pullaro en la carrera por la gobernación, Espert habló con el móvil de Cadena 3 Rosario y marcó: “La plana de Juntos por el Cambio estará en Rosario. Venimos a apoyar a Pullaro, será un gran gobernador, cercano a los problemas de seguridad y cercano al campo. Me gustó su campaña, muy constructiva, sin golpes bajos”.

Además, indicó: “Juntos por el Cambio debe seguir insistiendo en que es el único espacio con ideas y músculo para llevarlas a cabo están acá. Acá están las ideas que Argentina necesita para cambiar. Y tiene algo que no tienen los demás: el músculo político de funcionarios. La reforma no es solo bajar la inflación”.

“Si todo sigue así, Juntos por el Cambio tendrá 11 gobernaciones, es un hecho histórico. Y aparecen interrogantes sobre las ideas de La Libertad Avanza, la dolarización es una gran mentira. No se puede bajar el gasto publico 15 puntos. No se puede privatizar toda la obra pública. No se puede hacer campaña en base a mentiras”, cuestionó.