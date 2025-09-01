Detallaron como fue el operativo tras el episodio en el hotel de barrio Agote

El jefe de la Brigada de Orden Urbano, Carlos Machuca, brindó este lunes precisiones sobre el operativo que derivó en la detención de un hombre acusado de intentar llevar por la fuerza a una adolescente en inmediaciones de la terminal de ómnibus Mariano Moreno.

Machuca relató que el episodio ocurrió cuando personal de seguridad de la terminal alertó a un binomio policial sobre una menor que pedía auxilio. Según explicó, la joven esperaba un colectivo para regresar a Roldán cuando fue interceptada por un hombre que la tomó de la cintura y la condujo hacia un hotel ubicado frente al edificio.

“El encargado del hotel no permitió el ingreso al notar que la chica parecía ser menor. En ese momento el sospechoso, de 55 años, se encontraba consumiendo alcohol en la vía pública, lo que facilitó que la joven pudiera escapar y refugiarse en la terminal”, detalló el jefe de la Brigada.

Machuca confirmó que el detenido es de nacionalidad boliviana, residente en Córdoba, y que no tenía antecedentes penales ni portaba armas al momento de la aprehensión. “Fue fundamental la intervención del conserje del hotel, que evitó que la situación avanzara, y la rápida reacción de la menor al correr hacia la terminal”, señaló.

La adolescente fue trasladada a su ciudad de origen y entregada a su madre por personal de la Brigada de Orden Urbano. El sospechoso permanece alojado en la comisaría segunda mientras avanza la investigación judicial.