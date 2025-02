Descontrol en La Florida: fuegos artificiales y una moto de agua en la pileta

El descontrol se apoderó de la zona norte de Rosario. Este fin de semana, imágenes viralizadas en redes sociales dieron cuenta de una fiesta en la que los asistentes dispararon fuegos artificiales y llegaron hasta meter una moto de agua en la pileta de una vivienda alquilada.

Fuentes municipales confirmaron que se labraron dos actas por ruidos molestos, aunque los asistentes no permitieron el ingreso y al no contar con orden de allanamiento no se pudo efectuar ninguna otra acción.

"Desde que la alquilaron tenemos serios problemas con ruidos molestos, con gente dando vueltas, los ruidos molestos me refiero a música a todo volumen, a gente que entra y que sale, a gritos, a fuegos artificiales durante la semana, los fines de semana, la verdad que es invivible", señaló una vecina.

En la misma línea, desde Cadena 3 Rosario se pudo confirmar una serie de denuncias a la municipalidad. "La policía viene, Control Urbano viene, pero en definitiva cuando ellos se van vuelve a ser lo mismo que se estaba haciendo previamente", añadió la misma mujer.

Los propietarios de la vivienda también fueron contactados por los vecinos y afirman estar al tanto de la situación. "Dicen que han noticiado a la gente de la inmobiliaria, que han hablado con abogados, pero bueno, en realidad el chico sigue estando ahí", señaló otra vecina que prefirió permanecer en el anonimato.

Por si fuera poco, el problema se agrava para los vecinos por el hecho de que las fiestas no solo ocurren de noche, sino que también se extienden a horas del día. Además, se reportó un vehículo que infringe normativas al estar permanentemente estacionado sobre la vereda.