Claudio Martín: "El jugador de Newell’s estaba habilitado"

Claudio Martín, ex árbitro, dijo que el VAR anuló mal lo que era el 2 a 0 de Newell’s ante Unión. El partido, finalmente, terminó igualado 1 a 1.

“El jugador de Newell’s estaba habilitado. La línea que tiraron no es paralela al centro de la cancha. No es la misma cantidad de cámaras para cada partido. Es la importancia que le da la televisión a cada encuentro. Pero el VAR no puede valerse por la TV. Lo que más me molesta es que los árbitros actúen mal y le saquen la pasión al fútbol”, expresó Martín en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

Además, contó que los árbitros en Primera División tienen salario mensual. “Un internacional gana 800 mil pesos por mes”, calculó.

Y se refirió a las polémicas arbitrales. “El codazo a Mac Allister no se ve porque era la cancha de Barracas Central, el equipo del presidente. En nuestra época pasaba con Arsenal. No tuve presión de Grondona, pero una vez le cobré un penal en contra y pasé de jugar los mejores partidos a los de menor importancia”, recordó, y agregó: “De ahí en más no volví a dirigir a Arsenal por años”.

“Nunca fueron por sorteo las designaciones, eso es mentira”, sentenció.