Balance educativo: desafíos, falta de inversión y la clave de alfabetización

Desde Argentinos por la Educación se presentó un balance del año 2024 en el ámbito educativo, destacando siete datos clave sobre la situación actual en Argentina. Entre los aspectos positivos, se menciona la firma del Acuerdo por la Educación, un documento que reúne a 200 referentes educativos y organizaciones de la sociedad civil.

Este acuerdo identifica diez puntos prioritarios en educación, como la alfabetización inicial y el financiamiento de calidad. "No solo se identifican las prioridades, sino que también se proponen soluciones a cada uno de estos diez puntos", se enfatiza desde la organización.

Otro avance significativo es el compromiso por la alfabetización, impulsado por una campaña nacional. "A raíz del dato alarmante de que solo uno de cada dos chicos de tercer grado comprende lo que lee, 18 de los 24 gobernadores y el presidente han firmado un compromiso por la alfabetización", señaló Leyre Sáenz Guillen, analista del observatorio de Argentinos por la Educación en Primera Plana por Cadena 3 Rosario.

Este año se implementan 24 planes jurisdiccionales de alfabetización y un plan nacional, con el objetivo de redirigir los esfuerzos hacia los primeros años de educación.

Sin embargo, los desafíos son evidentes. En términos de financiamiento educativo, la ley vigente desde 2006 establece una inversión del 6% del PBI en educación, pero solo se ha cumplido en tres ocasiones, siendo la última en 2015.

"Si consideramos lo que se ha dejado de invertir, equivale a una partida presupuestaria completa, lo que significa que para saldar la deuda educativa, tendríamos que invertir el doble en un solo año", advirtió.

Asimismo, se destaca que un 25% de los estudiantes de 17 años faltó a la escuela más de 20 veces en el año. "Esto impacta en el aprendizaje, y es fundamental volver a poner la educación en su lugar de relevancia", añadió Sáenz Guillen.

En términos de comprensión lectora, solo uno de cada dos chicos en tercer grado logra entender lo que lee. Al llegar al sexto grado, el número de estudiantes que avanzan en tiempo y forma se reduce a 45 de cada 100, y en el último año de secundaria, solo 13 de 100 cumplen con este criterio.

En matemáticas, la situación es aún más preocupante, ya que 8 de cada 10 chicos de 17 años no alcanzan los resultados mínimos. "Los docentes indican que muchos chicos no pueden resolver problemas matemáticos porque no comprenden el enunciado, lo que resalta la importancia de la alfabetización como base para el aprendizaje en todas las materias", concluyeron desde Argentinos por la Educación.

Entrevista de Verónica Maslup.