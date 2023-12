Abrazo solidario al domicilio del chofer asesinado: "Trabajaba para sus hijos"

Vecinos de la zona noroeste de la ciudad se congregaron en la puerta de la casa de César Roldán, el chofer de colectivo asesinado el sábado por la tarde en Rosario, para realizar un abrazo solidario a la familia. Con velas y palabras de aliento, pidieron por justicia y acompañaron a Belén, la esposa de la víctima, y sus hijos.

“Siempre tenía una palabra de aliento para todo. Era impresionante. Esto me llena de orgullo y a mi corazón le da un poquito de consuelo ver tanto cariño de la gente y lo que era él. Me da mucha más fuerza para seguir adelante, para que vean lo que era César”, dijo Belén al móvil de Cadena 3 Rosario.

Y añadió: “Él sólo trabajaba, no hacía otra cosa, no tenía nada. Lo poco que tenemos es esto, la casa de mi abuelo, teníamos nuestro autito. Y para lo único que trabajó es para darle lo mejor a sus hijos”.

La viuda del colectivero recordó los 22 años que tuvieron de relación, en los que “fui la persona más feliz del mundo”. “Solo quiero pedirle al intendente, al gobernador, que no puede seguir pasando esto. Lo sigo esperando, porque él se fue y yo me sentía mal porque estaba resfriada y me encontré con el té con miel en la mesita él”, añadió.

“Hoy me tocó a mí, pero puede ser cualquiera. ¿Y esto cuándo se va a acabar? ¿Por qué seguimos viviendo así? Si todos los que están acá, todos trabajan, todos luchan día a día para salir adelante y que todos estemos mejor”, pidió.

Belén contó que César no debía estar a bordo de la línea 116 de Rosario esa tarde, ya que “él había cambiado porque tenía que llevar a fútbol a mi hijo”. “Pero no era para ningún chofer. Para ninguno, quiero que se esclarezca, que me digan por qué pasó. Eso es lo único que quiero”, remarcó.