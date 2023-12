"Tendría que ver con un conflicto de personas vinculadas a la criminalidad"

Ademar Bianchini, fiscal a cargo de la investigación del crimen del colectivero César Roldán, confirmó que el móvil del asesinato “tendría que ver con algún conflicto de personas vinculadas a la criminalidad”.

“El hecho ocurrió a las 15.30, 16. El vehículo venía por avenida Eva Perón, de este a oeste. A 30 metros de la esquina una persona de 22 o 23 años efectuó un disparo al colectivo. Estaba acompañado de otra persona, un motociclista. Roldán, presuntamente herido, se levantó como para guarecerse en la parte de atrás del micro. Eso se sabe por la declaración de los testigos y por el cabeceo del micro, el movimiento. Ahí avanzó el micro y el tirador efectuó otros 7 disparos. Siempre desde afuera”, describió Bianchini en contacto con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos.

“Dejaron luego una nota por debajo de la puerta del colectivo. La nota no está dirigida ni al chofer, ni a la empresa ni a la UTA (Unión Tranviarios Automotor). No hay elementos que me permitan suponer que el ataque era para otra persona. Desconozco si el móvil es generar conmoción pública, sí podemos afirmar que la generó”, precisó.

Sobre la investigación, acotó: “Hay muchas cámaras en la zona, están siendo relevadas. Fue fin de semana, muchas pertenecen a negocios que el fin de semana están cerrados. Hubo dificultades para ubicar a los propietarios el domingo. Eso se está tramitando hoy”.

Por su parte, la fiscal regional María Eugenia Iribarren explicó: “Las características y circunstancias que rodearon el crimen marcan que hay que reflexionar sobre las metodologías de trabajo de la fiscalía. No es un hecho más, nos hace replantear formas de trabajo. Buscaremos esclarecer el hecho y llegar a todos los responsables que hayan tenido participación”.

“Hay muchas cuestiones que hay que replantearse, qué ocurre en las cárceles, cómo no se puede controlar lo que ocurre y se refleja en las calles, el hecho de prevenir ciertos tipos de delincuencia. Estos niveles de violencia los venimos padeciendo hace tiempo. Hay un análisis que deben hacer todas las áreas del Estado, tanto provincial y nacional”, indicó.

Y respaldó la labor judicial. “Las cárceles están sobrepobladas de personas detenidas. Las investigaciones se hacen. La criminalidad de Rosario no es algo que pueda abordarse con fórmulas de otro lado”, señaló.