Sergio Copello, de la UTA: "Ante robos se puede controlar, ¿acá cómo hacés?"

Sergio Copello, titular de la seccional rosarina de la UTA (Unión Tranviarios Automotor), habló tras el asesinato de César Roldán, chofer de la línea 116 acribillado en plena tarde en Eva Perón y Cullen.

“Tenemos que resolver la seguridad y vamos a tener que seguir adelante. Acá no hubo un robo. Ante robos se puede controlar algo, ¿acá cómo hacés? A la tarde en Perón y Cullen, un sábado…esto es impensado en cualquier horario. Lo más cercano a esto fue lo del compañero Albornoz en el año 97, cuando manejábamos dinero en la unidad, eso fue en ocasión de robo. Hubo otro caso igual en los 80. Pero los dos en ocasión de robo”, expresó Copello en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“La familia y sus compañeros no encuentran explicación. Era una persona que no respondía a otro patrón que no fuera el de un padre de familia trabajador”, comentó, y agregó: “Sobre el papel que dejaron (en la escena del crimen) hay versiones. Sí puedo trasmitir que estuvimos en el Ministerio de Seguridad y hay líneas investigativas, pero no certezas”.

En cuanto a la continuidad del servicio, señaló: “El sentido fue causar esta repercusión en una actividad neurálgica como es el trasporte. En todo el día no va a retornar el servicio. Retomar la actividad será complejo, como lo es andar por la ciudad. Días atrás mataron a un policía que estaba de guardia en el Hospital Provincial. Después de eso, ¿qué queda para los demás?”.

Por otro lado, Copello concluyó: “Nos cuesta encontrar palabras y consuelo”.