Familia del colectivero asesinado: "Nadie se acercó, nadie nos llamó"

Antes del último adiós a César Roldán, el colectivero de la línea 116 que fue asesinado el sábado a las 16 en zona oeste, el tío de la víctima habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, y reveló que no tuvieron contacto con autoridades: “Nadie se acercó, nadie nos llamó”.

Además, recordó a su pariente, asesinado a balazos cuando cumplía su turno laboral. “Era una excelente persona, no porque haya sido mi sobrino, no tenía problemas con nadie. Era muy buena persona, buen padre, buen hijo, buen esposo, buen amigo. Todo lo bueno que tenía César...era extraordinario”, expresó.

También reclamó por la falta de información que tienen sobre lo sucedido e indicó: “Pasó un día y no tenemos ningún tipo de información. El fiscal descartó un robo, había una nota que no era dirigida ni a él ni al gremio, pero no nos dijo cuál era el contenido de la nota”.

El sepelio continuará hasta el mediodía de este lunes, mientras que a las 13 comenzará el cortejo fúnebre hacia el cementerio Parque de la Eternidad. Durante la jornada continuará el paro de colectivos determinado por la UTA (Unión Tranviarios Automotor).