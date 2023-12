FOTO: Tía de César: "Me robaron un pedazo del corazón, nadie me lo va a devolver"

En el sepelio de César Roldán, colectivero asesinado el sábado, una de sus tías habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y expresó su dolor: “Yo no sé nada, pero me robaron un pedazo del corazón. Lo amo y nadie me lo va a devolver. N quiero saber lo que paso, quiero recordarlo por lo que fue conmigo. Nadie me lo va a devolver”.

La señora recordó cómo era César, de cuyo crimen aún no hay certezas. “Conozco a César desde que estaban de novio. Siempre de él recibí amor, compañerismo, solidaridad”, dijo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Rosa, otra familiar de la víctima, expresó: “Él estaba para todo. no sabemos nada de los hechos, hace dos días. Vino el intendente, el fiscal, tenemos esperanza de que no sea un caso más, que no muera otro César. Tenía dos hijos, de 9 y 11 años. esos chicos están destruidos, él era todo para sus hijos. El turno noche da miedo, por las zonas y la inseguridad. Pidió el cambio”.