Este lunes, después del mediodía, finalizó el sepelio de César Roldán, el colectivero de 40 años que fue asesinado el sábado cuando conducía una unidad de la línea 116 en Eva Perón y Cullen.

Tras el velatorio, una masiva caravana de colectivos acompañó a la familia de César hasta el cementerio Parque de la Eternidad, ubicado en Granadero Baigorria.

/Inicio Código Embebido/

Ahora país Belén, viuda de César Roldán: "Mataron a la persona más maravillosa del mundo" Audio

/Fin Código Embebido/

El llanto de compañeros y amigos fue una extensión del profundo dolor de la familia del chofer asesinado. Belén, la viuda, habló en ese duro contexto con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Ahora País, y dijo: “Quiero agradecerles a todos. Mataron a la persona más maravillosa del mundo, el amor de mi vida. el mejor papá del mundo”.

“Era educado, buenísimo, ejemplar, no se enojaba con nadie, nunca”, describió, y añadió: “No lo podía creer, no puedo ni respirar, me falta un pedazo mío. Él era todo para nosotros. Pasamos hace poco lo peor del mundo, un hijo tuvo cáncer. Él llevaba a los chicos a todos lados”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Nos conocimos cuando yo tenía 16 y el 17. Apenas lo vi dije va a ser mi novio. Estuvimos seis años en pareja y 16 casados”, recordó sobre la historia de amor que lo unió con el colectivero.