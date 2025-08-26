Willson Contreras es expulsado y golpea a su propio coach en victoria de Cardenales

FOTO: Willson Contreras es expulsado y golpea a su propio coach con un bate en victoria de Cardenales

SAN LUIS (AP) — El primera base Willson Contreras lanzó un bate que por error golpeó a su propio coach, además de arrojar goma de mascar al campo el lunes, después de ser expulsado en la victoria de los Cardenales de San Luis por 7-6 sobre los Piratas de Pittsburgh.

El manager dominicano Oliver Marmol también fue expulsado durante una acalorada discusión con los umpires después de un tercer strike cantado en la séptima entrada.

Contreras comenzó a caminar hacia el dugout de su equipo después de ser ponchado con un lanzamiento que aterrizó dentro del cuadro imaginario en la transmisión del juego, indicando un strike. Comenzó a mirar hacia atrás al umpire del plato Derek Thomas, quien expulsó al venezolano.

Mármol fue a detener a Contreras, quien se dirigía hacia el umpire.

El coach de banca de los Cardenales, Daniel Descalso, sujetó entonces a Contreras y lo alejó.

Contreras luego pareció lanzar su bate al umpire de primera base Stu Scheurwater, pero en su lugar golpeó en un brazo al coach de bateo de los Cardenales, Brant Brown. Contreras, quien pegó un hit en cuatro turnos al bate con dos carreras impulsadas, entró al dugout y arrojó goma de mascar al campo.

Los Cardenales ganaron el juego cuando Alec Burleson conectó un jonrón en solitario con dos outs en la novena entrada.

