WhatsApp corrige falla que permitía ciberataques contra usuarios de Apple
WhatsApp corrigió una vulnerabilidad que permitía ciberataques contra dispositivos Apple. Se recomendó a los usuarios actualizar a la versión más reciente de la aplicación.
03/09/2025 | 11:39Redacción Cadena 3
NUVA YORK (AP) — WhatsApp corrigió una vulnerabilidad de seguridad que permitió ataques sofisticados contra los dispositivos Apple de “usuarios específicos seleccionados”.
La aplicación de mensajería, propiedad de Meta Platforms, indicó en una publicación de blog que su vulnerabilidad, combinada con un error encontrado en iOS e iPadOS, habilitó a hackers para aprovechar la situación y robar información de los dispositivos Apple.
En una publicación en X, el investigador del laboratorio de seguridad de Amnistía Internacional, Donncha Ó Cearbhaill, afirmó que la campaña maliciosa duró aproximadamente 90 días. Señaló que otras aplicaciones, además de WhatsApp, también podrían haber sido afectadas.
WhatsApp manifestó en un comunicado que menos de 200 usuarios fueron seleccionados como objetivo y que la empresa había notificado a los afectados. Se recomendó a todos los usuarios que actualicen su aplicación a la versión más reciente para solucionar el problema.
Hasta el momento, se desconoce quién, o qué proveedor de software espía, está detrás de los ataques.
Apple también reconoció la vulnerabilidad en sus sistemas y emitió parches para corregir las fallas.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? WhatsApp corrigió una vulnerabilidad de seguridad que permitía ciberataques en dispositivos Apple.
¿Quiénes fueron afectados? Menos de 200 usuarios específicos de WhatsApp fueron seleccionados como objetivo.
¿Cuánto tiempo duró la campaña? La campaña maliciosa duró aproximadamente 90 días.
¿Qué se recomendó a los usuarios? Se recomendó actualizar a la versión más reciente de la aplicación WhatsApp.
¿Qué hizo Apple al respecto? Apple reconoció la vulnerabilidad y emitió parches para corregir las fallas.
[Fuente: AP]