Vigilia conmovedora en Boulder tras ataque con cócteles molotov; familia del sospechoso en riesgo de deportación

BOULDER, Colorado, EE.UU. (AP) — Cientos de personas se unieron en el Centro Comunitario Judío de Boulder, Colorado, en una emotiva vigilia que incluyó oraciones, cantos y relatos de testigos sobre el ataque con cócteles molotov ocurrido en el centro de la ciudad. Este evento se produjo después de que un juez federal impidió la deportación de la familia del sospechoso, Mohamed Sabry Soliman.

Soliman, de 45 años, enfrenta cargos de crimen de odio e intento de asesinato por el ataque del pasado domingo, donde se dirigió a una multitud que clamaba por la liberación de rehenes israelíes en Gaza. Actualmente, está detenido en una cárcel del condado con una fianza de 10 millones de dólares y deberá comparecer ante un tribunal estatal el jueves por la tarde.

Según testigos, Soliman lanzó dos cócteles molotov al grupo mientras gritaba “Palestina libre”. Las autoridades informaron que el ataque dejó a 15 personas heridas.

Relatos angustiosos de quienes vivieron el ataque

Rachelle Halpern, quien ha estado acompañando a este grupo desde 2023, compartió que en el momento del ataque pensó que era raro ver a un hombre con un recipiente que parecía contenido para pesticida. Luego, escuchó un fuerte estallido y, al mirar, vio llamas a su alrededor.

“Una mujer estaba de pie justo detrás de mí, envuelta en llamas de pies a cabeza, tendida en el suelo junto a su esposo,” relató Halpern. “Inmediatamente, varios hombres corrieron hacia ella para extinguir las llamas.”

Su testimonio causó consternación en la sala. Una mujer se cubrió el rostro con las manos mientras escuchaba. Otra víctima, que prefirió no ser identificada, relató que escuchó un ruido fuerte, sintió sus piernas ardiendo, y no recuerda los momentos posteriores. “Incluso mientras lo veía suceder, no podía creerlo”, dijo.

El ataque se dio en el contexto del conflicto entre Israel y Hamás, un evento que ha propiciado un aumento en la violencia antisemita en Estados Unidos. Ocurrió al inicio de la festividad judía de Shavuot, poco después de que un hombre que también gritó “Palestina libre” fue acusado de asesinar a dos empleados de la embajada israelí frente a un museo judío en Washington.

Desarrollo de la investigación sobre la familia de Soliman

El juez federal Gordon P. Gallagher concedió el miércoles una solicitud para frenar la deportación de la esposa de Soliman y sus cinco hijos. Funcionarios de inmigración habían detenido a la familia el martes, pero aún no han sido acusados relacionados con el ataque.

Las autoridades afirmaron que Soliman residía de manera ilegal en Estados Unidos, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, manifestó el miércoles que estaban procesando a la familia para la deportación. Es inusual que se detenga a los familiares de un sospechoso criminal y que enfrenten la deportación.

Los abogados de la familia argumentaron que se está violando de manera manifiesta la ley al castigar a individuos por los delitos de sus familiares, de acuerdo con la demanda presentada el miércoles.

La secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, descalificó las afirmaciones del demandante, calificándolas de “absurdas” y “un intento de retrasar la justicia”. Afirmó que toda la familia se encontraba en el país sin autorización.

La esposa de Soliman y sus hijos, incluyendo a su hija de 17 años y otros niños, permanecen detenidos en un centro de inmigración en Texas, según expresó Eric Lee, uno de sus abogados.

Soliman afirmó a las autoridades que su familia no estaba enterada de sus planes de ataque. El Gamal, la esposa, dijo estar “conmocionada” al enterarse de la detención de su esposo.

Detalles de las víctimas y el ataque

El miércoles, se informó que el número de heridos en el ataque ascendió a 15, además de un perro. Las autoridades del condado Boulder revelaron en un comunicado que las víctimas son ocho mujeres y siete hombres, con edades que oscilan entre 25 y 88 años. Se proporcionarán más detalles sobre cómo resultaron afectadas en las próximas presentaciones de cargos.

Soliman había planeado atacar a todos los aproximadamente 20 asistentes de la manifestación del domingo en el popular centro comercial peatonal Pearl Street, pero solo pudo lanzar dos de los 18 cócteles molotov que había preparado, mientras expresaba su rechazo hacia el sionismo, según declaraciones de la policía.

Una declaración jurada del FBI mencionó que el desarrollo de su ataque fue motivado por un firme deseo de “matar a todos los sionistas”, señalando su oposición al establecimiento de un estado judío en Israel. Las autoridades afirmaron que no mostró remordimiento alguno por lo ocurrido.

Situación migratoria de la familia

Antes de trasladarse a Colorado Springs hace tres años, Soliman pasó 17 años en Kuwait. Su llegada a Estados Unidos se registró en agosto de 2022 a través de una visa de turista que caducó en febrero de 2023, según declaraciones de McLaughlin. Se establece que solicitó asilo en septiembre del mismo año y se le otorgó una autorización de trabajo en marzo de 2023, la cual también ha caducado.

La esposa de Soliman, según la demanda, es ciudadana egipcia y posee una visa EB-2 pendiente, que es un visado disponible para profesionales con títulos avanzados. Tanto ella como sus hijos se encuentran listados como dependientes en la solicitud de asilo presentada por Soliman.

La situación de las visas ha sido un tema recurrente, ya que cada año cientos de miles de personas exceden la duración de sus visas en Estados Unidos, según reportes del Departamento de Seguridad Nacional.

Este relato fue cubierto por Golden desde Seattle, Tucker en Washington, Hollingsworth en Kansas City, Magdy en El Cairo, Schoenbaum en Salt Lake City y Murphy en Oklahoma City.