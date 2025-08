Videos de rehenes israelíes desnutridos aumentan presión sobre Netanyahu para un alto el fuego

JERUSALÉN (AP) — Nuevas imágenes en las que se puede ver a los rehenes israelíes sumamente demacrados mientras permanecen retenidos en Gaza han horrorizado a la población de Israel y han aumentado la presión sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu para alcanzar un alto el fuego con Hamás, incluso cuando su gobierno sopesa la posibilidad de una nueva expansión en un conflicto que se ha prolongado durante casi 22 meses.

Los videos que Hamás y el grupo miliciano Jihad Islámica dieron a conocer a finales de la semana pasada muestran a dos rehenes esqueléticos mientras suplican por sus vidas. En uno, Evyatar David dice que está cavando su propia tumba y habla sobre haber pasado varios días sin comer. En el otro, Rom Braslavski se retuerce de dolor mientras se le ve recostado en un sucio colchón y asegura que las heridas en su pie le impiden ponerse de pie.

The Associated Press no suele publicar videos de rehenes filmados bajo coacción, pero ha difundido breves extractos después de recibir el consentimiento de los familiares de los rehenes.

La difusión de los videos provocó que miles de israelíes salieran la noche del sábado a las calles para exigir un acuerdo de alto el fuego, en una de las mayores concentraciones de los últimos meses.

Las súplicas de un padre

“Ves a tu hijo muriendo ante tus ojos y no puedes hacer nada”, dijo Ofir Braslavski, padre de Rom, el lunes desde su casa. “Te vuelve loco, es insoportable, no hay nada que puedas hacer”.

Braslavski dijo que Rom se ve mucho peor que en un video que los milicianos publicaron hace cuatro meses. “Allí, también se ve terrible, pero tenía esa esperanza en los ojos, donde sentía que aún iba a salir y que todo iba a estar bien”, declaró Braslavski. “Ahora, en el último video, se ve completamente apagado, como si estuviera esperando la muerte. Sus ojos están apagados, probablemente ya no quiere soportar este sufrimiento”.

Braslavski dijo que su hijo, quien trabajaba como guardia de seguridad en un festival de música en el sur de Israel cuando Hamás lanzó su ataque del 7 de octubre de 2023, suele ser un chico fuerte y despreocupado. El video dado a conocer la semana pasada, en el que se puede observar a su hijo mientras solloza y suplica por su vida, es la primera vez que lo ve llorar, afirma Braslavski.

Netanyahu señaló el lunes que esta semana convocará a su gabinete para discutir la manera en que Israel puede alcanzar su tres objetivos de guerra: derrotar a Hamás, traer de regreso a los rehenes y asegurar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel. Pero sus planes de aumentar potencialmente las operaciones militares han encontrado una fuerte oposición dentro de Israel, incluidas cartas de protesta de destacados líderes en materia de seguridad y figuras culturales.

Advertencias de hambruna en Gaza

Los videos se dieron a conocer en momento en que aumentan las advertencias sobre las condiciones de hambruna entre los palestinos en Gaza. Imágenes de palestinos hambrientos han generado condena internacional a las políticas israelíes que limitan la distribución de ayuda dentro del territorio.

Las familias de los rehenes temen que la falta de alimentos también ponga en riesgo a los rehenes restantes. Se cree que menos de la mitad de los 50 rehenes continúan con vida.

Netanyahu dijo que quedó conmocionado con las imágenes de los dos rehenes y se reunió con la Cruz Roja para pedir que se lleve alimentos y medicamentos a los rehenes, aunque la organización afirma que Hamás nunca le ha concedido ese acceso.

“Cuando veo esto, entiendo exactamente lo que quiere Hamás,” explicó Netanyahu el domingo. “No quieren un acuerdo. Quieren doblegarnos usando estos videos de horror”.

Netanyahu aseguró que los videos renovaron su determinación por liberar a los rehenes y eliminar a Hamás. Añadió que el grupo miliciano está matando de hambre a los rehenes “como los nazis mataron de hambre a los judíos”.

El Comité Internacional de la Cruz Roja señaló que estaba “horrorizado por los angustiosos videos” y pidió acceso a los rehenes.

El brazo militar de Hamás anunció que está preparado para responder “positivamente” a las solicitudes de la Cruz Roja de entregar alimentos a los rehenes, siempre que se establezcan corredores humanitarios para la entrega de asistencia de manera “regular y permanente” en Gaza. También afirmó que los rehenes tienen acceso a la misma comida y negó cualquier acto intencional de hacerlos pasar hambre.

Braslavski desestimó esta idea, afirmando que en el video de su hijo se puede ver que sus captores parecen estar bien alimentados. “Pasa hambre a propósito, se nota”, declaró. “No es porque no estemos dejando que ingrese la ayuda”.

La misión de Israel ante Naciones Unidas anunció que solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad para discutir la situación de los rehenes, la cual tendrá lugar el martes. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, indicó que viajará a Nueva York para la reunión.

Hamás está utilizando los videos “para imponernos sus condiciones para permanecer en el poder en Gaza,” afirmó Sa’ar.

Más muertes por hambre

Los videos de los rehenes salieron a la luz mientras los expertos advierten que Gaza enfrenta “el peor escenario de hambruna” debido al bloqueo de Israel.

No ingresó ayuda a Gaza entre el 2 de marzo y el 19 de mayo, y desde entonces la distribución de asistencia ha sido limitada. Naciones Unidas señala que al menos 850 personas han muerto mientras intentaban tener acceso a ayuda cerca de los peligrosos centros de distribución que Estados Unidos y Israel establecieron en mayo.

El Ministerio de Salud de Gaza informó el lunes que cinco palestinos adultos más murieron por causas de desnutrición en las últimas 24 horas. En total, 87 adultos han muerto por problemas relacionados con la desnutrición desde que el ministerio inició con el registro de este tipo de fallecimientos a finales de junio, indicó la agencia.

Noventa y tres niños han muerto por causas relacionadas con la desnutrición desde que comenzó la guerra en Gaza, informó el ministerio. El gobierno de Israel ha negado que haya gente que esté muriendo de hambre en Gaza.

Alrededor de 1.200 personas, en su mayoría civiles, fueron asesinados durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel que desató la guerra, y 251 más fueron secuestradas. La respuesta militar de Israel ha cobrado la vida de más de 60.900 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El ministerio, cuyo conteo no distingue entre civiles y combatientes, pero afirma que mujeres y niños constituyen más de la mitad de los muertos, es parte del gobierno de Hamás y está compuesto por profesionales médicos. La ONU y otros expertos independientes consideran sus cifras como el conteo de bajas más confiable. Israel ha disputado las cifras pero no ha proporcionado las propias.