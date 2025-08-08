En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Venezuela rechaza recompensa de EE.UU. por información sobre Nicolás Maduro

La Justicia estadounidense ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del presidente Nicolás Maduro.

08/08/2025 | 07:00Redacción Cadena 3

FOTO: Nicolás Maduro

El Gobierno de Venezuela rechazó este jueves enérgicamente el anuncio realizado por la secretaria de Justicia estadounidense, Pamela Bondi, quien ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del presidente Nicolás Maduro.

La reacción oficial fue encabezada por el canciller venezolano Yván Gil, quien en sus redes sociales calificó la acción como una "burda operación de propaganda política".

El ministro de Relaciones Exteriores del país sudamericano denunció que el ofrecimiento carece de sustento legal y moral; al tiempo que responde a intereses políticos de sectores de la ultraderecha estadounidense y venezolana.

"La patética 'recompensa' de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto", expresó Gil, aludiendo a lo que consideró una maniobra mediática destinada a desviar la atención de los verdaderos problemas internos de Estados Unidos.

Gil recordó que Venezuela denunció reiteradamente operaciones encubiertas y tramas desestabilizadoras promovidas desde territorio estadounidense, muchas de las cuales fueron neutralizadas por los organismos de seguridad del Estado venezolano.

"Su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias", sentenció el canciller y concluyó enfatizando que "la dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política".

Lectura rápida

¿Qué anuncio llevó a la reacción de Venezuela? El Gobierno de Venezuela rechazó una recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por EE.UU. por información sobre Nicolás Maduro.

¿Quién ofreció la recompensa? La recompensa fue anunciada por la secretaria de Justicia estadounidense, Pamela Bondi.

¿Cómo reaccionó el canciller venezolano? Yván Gil calificó la acción como una "burda operación de propaganda política" y la descalificó.

¿Qué argumentó el canciller sobre esta recompensa? Arguyó que el ofrecimiento carece de sustento legal y moral, y responde a intereses políticos de la ultraderecha.

¿Qué denunció Gil sobre Estados Unidos? Recordó que Venezuela ha denunciado operaciones encubiertas promovidas desde territorio estadounidense.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho