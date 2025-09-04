Venezuela convoca a nuevos milicianos en medio de la tensión con Estados Unidos

FOTO: Venezuela: Convoca a nuevos milicianos para que comiencen su formación en medio de tensión con EEUU

CARACAS (AP) — El presidente Nicolás Maduro anunció el jueves que los venezolanos inscritos en las milicias, integradas por civiles armados, serían convocados a partir del viernes para que comenzaran su entrenamiento y seguidamente se incorporaran a las labores de seguridad ciudadana.

El llamado se produjo en medio de un incremento de las tensiones del país sudamericano con Estados Unidos.

En un acto de gobierno televisado, Maduro indicó que aquellos que se registraron en los pasados dos fines de semana recibirían el llamado. Acotó que la meta era movilizar a los 8,2 millones de personas que “están en el sistema defensivo nacional”.

Los nuevos alistados se sumarían a “la base poderosa de 4,5 millones de milicianos, ya entrenados durante años”, añadió.

El partido gobernante lleva mucho tiempo afirmando que la milicia cuenta con esa cifra de miembros, pero para analistas se trata de una cifra exagerada porque el respaldo al gobierno ha caído en picada y millones de personas, incluyendo partidarios de Maduro, han migrado en busca de mejores condiciones de vida.

El gobernante dijo que la ampliación de las milicias busca “robustecer la capacidad logística y organizativa necesaria para garantizar la seguridad y defensa del territorio nacional ante cualquier amenaza interna o externa que ponga en riesgo la paz de Venezuela.”

Las milicias fueron creadas en Venezuela por el ahora fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) para incorporar voluntarios que pudieran asistir a las fuerzas armadas en la defensa.

La decisión de acrecentar el número de milicianos se tomó en momentos que Washington ordenó el despliegue de buques de guerra estadounidenses en las aguas del Caribe frente a Venezuela, lo que según la administración del presidente Donald Trump busca combatir las amenazas de los cárteles de drogas latinoamericanos.

El gobierno de Trump también anunció a inicios de agosto que duplicaría a 50 millones de dólares la recompensa por el arresto de Maduro, acusándolo de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y de trabajar con cárteles para inundar a Estados Unidos con cocaína mezclada con fentanilo.

Venezuela sostiene que la presencia militar estadounidense frente a sus costas representa una amenaza para su seguridad y soberanía. Dos días atrás, Trump afirmó que su fuerza militar realizó un ataque en el Caribe contra una embarcación que transportaba drogas, la cual según dijo, había partido de Venezuela y era operada por la pandilla Tren de Aragua. El gobierno de Maduro puso en duda la veracidad del ataque.