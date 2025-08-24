Universidad de Carolina del Sur no halla a hombre armado activo, pero sigue la búsqueda
Estudiantes de la Universidad de Carolina del Sur recibieron una alerta sobre un posible hombre armado en el campus, pero no hay evidencia de su presencia. Continúan las investigaciones.
COLUMBIA, Carolina del Sur, EE.UU. (AP) — Los estudiantes de la Universidad de Carolina del Sur recibieron una alerta el domingo sobre un posible hombre armado activo en el campus principal en Columbia, pero pronto funcionarios de la escuela indicaron que no había evidencia de que hubiera alguno, aunque siguen buscando. De momento no hubo reportes de disparos.
La escuela envió la primera alerta poco después de las 6:45 de la tarde, ordenándoles a los estudiantes evacuar el área cerca de la Biblioteca Thomas Cooper, refugiarse y atrincherarse de ser necesario.
La alerta describía a un sospechoso masculino de raza blanca, de aproximadamente 1,8 metros (6 pies), con pantalones negros.
“Defiéndase si encuentra al sospechoso”, recomendó la alerta. “Obedezca las órdenes de los agentes de seguridad pública”.
La alerta no confirmó que hubiera ocurrido un tiroteo. A ella le siguió otra alerta que decía que no había evidencia de un hombre armado activo “en este momento. La policía está registrando los edificios afectados. Por favor continúe guareciéndose hasta que se dé la señal de que todo está despejado”.
Unos 38.000 estudiantes asisten a la escuela en el corazón de la ciudad, la cual tiene casi 145.000 habitantes.
