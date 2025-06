Una periodista australiana resulta herida por proyectil no letal en protestas en Los Ángeles

NEWCASTLE, Australia (AP) — Una periodista de televisión australiana fue alcanzada en la pierna por un proyectil no letal el domingo mientras informaba en vivo desde el centro de Los Ángeles sobre las protestas a gran escala contra la represión migratoria impulsada por el presidente Donald Trump y el posterior despliegue de tropas de la Guardia Nacional de California en la ciudad.

Un video del incidente, difundido por 9News, mostró a la corresponsal Lauren Tomasi, con micrófono en mano, relatando la situación en directo cuando un agente detrás de ella levantó súbitamente su arma y disparó un proyectil no letal a corta distancia. Tomasi, que aparentemente no llevaba equipo de protección personal, gritó de dolor al mismo tiempo que se sujetaba la parte inferior de la pierna, y junto a su camarógrafo, se alejó rápidamente de la línea policial.

“Acabas de (improperio) dispararle a la reportera”, se escuchó gritar una voz fuera de cámara.

Tomasi aseguró a su equipo tras el incidente que se encontraba bien: “Sí, estoy bien, estoy bien”.

El disparo ocurrió después de una tarde tensa en la que Tomasi y su equipo se vieron atrapados entre la policía antidisturbios y los manifestantes. En un momento, se dificultó su labor debido al estruendo de los enfrentamientos, mientras un manifestante tomó el control de la cámara durante la transmisión.

“Han dicho a la gente que se retire de esta área, y los manifestantes se han negado”, informó. “Estamos seguros aquí. Solo es ruidoso. Pero se puede ver la volatilidad”.

Hablando más tarde el lunes con 9News, Tomasi reafirmó que se encontraba a salvo y sin lesiones. “Estoy bien, mi camarógrafo Jimmy y yo estamos a salvo. Esta es solo una de las desafortunadas realidades de informar sobre este tipo de incidentes”, afirmó.

9News forma parte de Nine, una de las principales compañías de medios de Australia, que opera en televisión, radio, prensa escrita y digital. Sus plataformas destacadas incluyen el canal de televisión abierta Channel Nine y periódicos de renombre como The Sydney Morning Herald y The Age.

Las protestas, que iniciaron con unos pocos cientos de participantes el viernes, crecieron el domingo a miles de manifestantes que bloqueaban una carretera principal y incendiaban varios autos autónomos.

El presidente Trump ordenó el envío de tropas de la Guardia Nacional a la ciudad, a pesar de las objeciones del gobernador Gavin Newsom, marcando el primer despliegue sin consentimiento estatal desde 1967.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.