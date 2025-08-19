Un tren de cercanías se detiene en una vía anegada por el monzón en Mumbai

FOTO: Foto de tren de cercanías parado en una vía anegada muestra debilidades de Mumbai durante el monzón

MUMBAI, India (AP) — Un tren de cercanías se detuvo en una vía que estuvo sumergida en agua. Los pasajeros se bajaron, abrieron sus paraguas y se fueron, frustrados por el abrupto final de su viaje.

Esta imagen tomada por el fotógrafo de Associated Press Rafiq Maqbool el martes fue emblemática de las debilidades de Mumbai durante la temporada de monzones. Las lluvias torrenciales de ese año, igual que en años anteriores, paralizaron partes de la ciudad, que fue la capital financiera y de entretenimiento del país, interrumpiendo incluso algunos de sus siempre bulliciosos trenes locales, que fueron la columna vertebral de su sistema de transporte.

Muchas partes de Mumbai continuaron anegadas con el agua hasta la cintura mientras las incesantes precipitaciones siguieron azotando la ciudad, causando inundaciones e interrumpiendo vuelos.

Durante las dos últimas semanas, las intensas lluvias también mataron a docenas de personas e inundaron muchas aldeas en las montañas del Himalaya indio.