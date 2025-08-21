Un jurado declara no culpable al hombre acusado de orquestar el asesinato de Young Dolph
21/08/2025 | 13:05Redacción Cadena 3
FOTO: Jurado absuelve a hombre acusado de organizar el asesinato del rapero Young Dolph
MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — Un jurado declaró a un hombre no culpable el jueves de organizar el asesinato en emboscada a plena luz del día del rapero Young Dolph en una panadería de Memphis en noviembre de 2021.
Un jurado de Memphis deliberó durante unas tres horas antes de declarar a Hernandez Govan, de 45 años, no culpable de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato en primer grado.
Govan abrazó a su abogado y agradeció a la jueza del condado de Shelby, Jennifer Mitchell, después de que ella le dijera que era libre y podía irse.
Govan no fue acusado de disparar a Young Dolph, pero los fiscales afirmaron que dirigió a las dos personas que lo hicieron. Sin embargo, el jurado no se convenció, a pesar del testimonio de un hombre que dijo que Govan lo contrató para “hacer los trabajos” y que iba a recibir 10.000 dólares.
El abogado de Govan cuestionó la calidad de la investigación policial y la validez de las comunicaciones telefónicas entre Govan y los hombres que dispararon a Dolph, argumentando que nada en las comunicaciones incriminaba directamente a Govan ni lo vinculaba con los asesinatos.
Young Dolph, cuyo nombre legal es Adolph Thornton Jr., era un rapero, propietario de un sello independiente y productor que creció en Memphis y era admirado en la ciudad por sus obras de caridad. El hombre de 36 años estaba en su ciudad natal para repartir pavos del Día de Acción de Gracias a las familias cuando su visita a su tienda de galletas favorita se convirtió en un ataque que provocó conmoción.
Las autoridades dijeron que dos hombres salieron de un Mercedes Benz blanco y comenzaron a disparar al rapero en la panadería. Young Dolph murió tras recibir unos 20 disparos, según el informe del médico forense.
Lectura rápida
¿Qué aconteció? Un jurado declaró a Hernandez Govan no culpable de organizar el asesinato de Young Dolph.
¿Quién fue absuelto? Hernandez Govan fue absuelto de los cargos por el jurado.
¿Cuándo ocurrió el juicio? El juicio concluyó el jueves después de unas tres horas de deliberación.
¿Dónde fue el asesinato? El asesinato ocurrió en una panadería en Memphis.
¿Cómo murió Young Dolph? Young Dolph recibió alrededor de 20 disparos.
[Fuente: AP]