Un festival de globos aerostáticos tiñe los cielos de Paraguay de colores vibrantes

FOTO: Un festival de globos aerostáticos tiñe con los colores del arcoíris los cielos de Paraguay

A partir de éste viernes y hasta el próximo domingo Paraguay alberga por primera vez el Campeonato Mundial de Globos Aerostáticos, que recibió en su primera edición en territorio sudamericano a destacados pilotos de más de una veintena de países.

El cielo de Iguazú, un distrito en el corazón del Alto Paraná situado en la triple frontera con Brasil y Argentina, se iluminará de distintos colores con la exhibición de más de 30 globos, que además de la competencia componían el escenario del primer Festival de Globos Aerostáticos de Paraguay, la principal atracción de una exposición local que reunió a más de 30.000 personas, según las proyecciones de los organizadores.

En los cuatro días de evento, los inmensos y coloridos globos estarán disponibles para que el público asistente pudiera experimentar volar en estos gigantes de los aires, mientras desde tierra firme pudieron acompañar el periplo de experimentados pilotos que compitieron en una carrera aérea.

De acuerdo con el organizador de la cita, el piloto surcoreano Steve Kim, varios referentes de este deporte estarán presentes, como el tricampeón brasileño Lupercio Lima; el japonés Koji Masuda, y el surcoreano Jeon Kwang Il, entre otros.

El torneo, cuyas carreras se realizan en las primeras horas de cada mañana, obedece a la presencia de un ligero viento que permite unas condiciones climáticas óptimas, y consistió en la realización de varias etapas a lo largo del año en diferentes partes del mundo. En cada fecha los pilotos sumarán puntos durante su paso en distintos países como Japón, Filipinas o Tailandia.

Si bien Sudamérica ya recibió competencias similares de menor envergadura, esta fue la primera vez que un campeonato reunió características y competidores de magnitud internacional, explicó el vocero de la organización Gilson Dantas Carmini a los medios locales.

“La participación de pilotos reconocidos internacionalmente asegura un espectáculo único que posicionará a Paraguay como un destino destacado en el ámbito del turismo aerostático”, remarcó.