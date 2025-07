Un caza británico F-35 varado en India podría volver a casa tras generar memes

NUEVA DELHI (AP) — Se prevé que un caza británico F-35B que estuvo varado en un aeropuerto de India durante casi un mes, generando una oleada de memes y caricaturas en redes sociales, vuele de regreso al Reino Unido la próxima semana, según informaron funcionarios indios.

Este caza furtivo, considerado uno de los aviones más avanzados del mundo con un costo aproximado de 115 millones de dólares, quedó atrapado en el Aeropuerto Internacional de Thiruvananthapuram, en Kerala, debido a un inconveniente técnico. Ingenieros británicos se encargan de su reparación, según indicaron los funcionarios que prefirieron mantener el anonimato debido a restricciones mediáticas.

El avión realizaba una misión regular en el mar Arábigo el mes pasado cuando enfrentó malas condiciones meteorológicas que le impidieron regresar al HMS Prince of Wales, el portaaviones insignia de la Marina Real británica. Finalmente, el caza aterrizó en Thiruvananthapuram el 14 de junio, y se espera que los ingenieros logren su reparación en los próximos días para que pueda volar de vuelta al Reino Unido.

La aeronave, fabricada por Lockheed Martin, desató una serie de memes generados por inteligencia artificial en India. En una de las publicaciones humorísticas, el departamento de turismo de Kerala presentó el avión en la pista junto a cocoteros, haciendo una reseña ficticia de cinco estrellas que decía: “Kerala es un lugar tan increíble, no quiero irme. Definitivamente lo recomiendo.”

K. Biju, principal funcionario del departamento de turismo del estado, explicó que la publicación se basó en un enfoque humorístico. “Fue una forma de apreciar y agradecer a los británicos, que son nuestros turistas más numerosos”, comentó Biju.

Otra caricatura viral en redes sociales mostró al avión compartiendo bocadillos con locales en un ambiente pintoresco, lo que añade un toque cómico a la situación.

La Alta Comisión Británica confirmó a The Associated Press que un grupo de ingenieros del Reino Unido fue enviado para evaluar y reparar el F-35B. Se rumorea en India que, en caso de no lograr una reparación efectiva, se consideraría desmantelar el avión parcialmente para su transporte en un avión de carga. Sin embargo, el Ministerio de Defensa del Reino Unido desmintió estos rumores a través de un comunicado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de inteligencia artificial generativa.