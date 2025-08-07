Un alto funcionario ruso apuntó contra quienes procuran frustrar el entendimiento Moscú - Washington
El jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa resaltó las posibilidades que se abren para los negocios entre los Estados Unidos y su país.
07/08/2025 | 13:36Redacción Cadena 3
FOTO: Kiril Dmítriev
Moscú y Washington mantienen un diálogo significativo en diversos ámbitos, pero los adversarios de Rusia están tratando de frustrarlo y desinformar al Gobierno estadounidense, destacó hoy el jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kiril Dmítriev, al dialogar con los periodistas en Moscú.
"Observamos que hay un diálogo muy significativo con Estados Unidos en varias direcciones. Muchos opositores de Rusia están tratando de interrumpir este diálogo, están tratando de impedirlo, están tratando de desinformar a las autoridades de Estados Unidos sobre varios hechos", señaló.
Dmítriev apuntó que, gracias a esa comunicación, es posible transmitir a los socios estadounidenses que "el crecimiento de la economía rusa ha superado significativamente el estancamiento que se está produciendo en el Reino Unido, en la economía de la Unión Europea".
Agregó que este diálogo permite a Moscú comunicar claramente su posición, de acuerdo con la crónica del sitio Sputnik News.
"Vemos que las inversiones conjuntas, incluso con inversores estadounidenses, proyectos en el Ártico, metales de tierras raras, proyectos de infraestructura, pueden ser mutuamente beneficiosos tanto para Rusia como para Estados Unidos. También podemos desarrollar inversiones conjuntas en compañías de tecnología y muchas otras", se entusiasmó el enviado presidencial.
Dmítriev enfatizó que la restauración del diálogo entre ambos países traerá frutos económicos tanto a las empresas rusas como a los inversores estadounidenses que desean ingresar al mercado del gigante euroasiático.
[Fuente: Noticias Argentinas]