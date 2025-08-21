Uganda acuerda con EEUU recibir a migrantes deportados sin antecedentes penales
Uganda cerró un trato con Estados Unidos para recibir migrantes deportados, siempre que no tengan antecedentes penales ni sean menores no acompañados. Las partes coordinarán los detalles de implementación.
21/08/2025 | 04:31Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
KAMPALA, Uganda (AP) — Uganda cerró un trato con Estados Unidos para recibir migrantes deportados con la condición de que no tengan antecedentes penales y no sean menores no acompañados, dijeron funcionarios el jueves.
El Ministerio de Exteriores de Uganda señaló en un comunicado que “las dos partes están trabajando en los detalles sobre cómo se implementará el acuerdo”.
Uganda también expresó su preferencia porque quienes sean enviados al país sean de nacionalidades africanas.
Según CBS News, que citó documentos del gobierno de Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump habría alcanzado supuestamente acuerdos con Uganda y Honduras para que aceptasen deportados como parte de un esfuerzo más amplio para persuadir a países de todo el mundo a ayudar en su represión contra la inmigración ilegal.
No estaba claro si el acuerdo se había firmado, pero el comunicado del ministerio indicó que se había “concluido”.
Lectura rápida
¿Qué acuerdo realizó Uganda?
Uganda acordó recibir migrantes deportados de Estados Unidos, con condiciones específicas.
¿Qué condiciones establece el acuerdo?
Los migrantes deportados no deben tener antecedentes penales y no pueden ser menores no acompañados.
¿Cuál es la preferencia de Uganda sobre los migrantes?
El país preferiría recibir deportados de nacionalidades africanas.
¿Qué mencionó CBS News sobre el acuerdo?
CBS News informó que acuerdos similares existirían con Honduras y que se iba a facilitar la deportación como parte de un esfuerzo de mayor alcance.
¿Qué información se tiene sobre la firma del acuerdo?
No está claro si el acuerdo se firmó, aunque el ministerio confirmó que se había “concluido”.
[Fuente: AP]