Uganda acuerda con EEUU recibir a migrantes deportados sin antecedentes penales

KAMPALA, Uganda (AP) — Uganda cerró un trato con Estados Unidos para recibir migrantes deportados con la condición de que no tengan antecedentes penales y no sean menores no acompañados, dijeron funcionarios el jueves.

El Ministerio de Exteriores de Uganda señaló en un comunicado que “las dos partes están trabajando en los detalles sobre cómo se implementará el acuerdo”.

Uganda también expresó su preferencia porque quienes sean enviados al país sean de nacionalidades africanas.

Según CBS News, que citó documentos del gobierno de Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump habría alcanzado supuestamente acuerdos con Uganda y Honduras para que aceptasen deportados como parte de un esfuerzo más amplio para persuadir a países de todo el mundo a ayudar en su represión contra la inmigración ilegal.

No estaba claro si el acuerdo se había firmado, pero el comunicado del ministerio indicó que se había “concluido”.