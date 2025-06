Ucrania asistirá este lunes a una nueva ronda de negociaciones con Rusia

Ucrania confirmó este domingo que una delegación de ese país asistirá mañana, en la ciudad turca de Estambul, a una nueva ronda de negociaciones con Rusia, la segunda hasta ahora en busca de establecer un acuerdo que ponga fin a la guerra entre ambos países que ya lleva tres años.

La confirmación fue realizada por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y según se informó en Kiev la delegación estará encabezada por el ministro de Defensa, Rustem Umerov, que también lideró la representación ucraniana en la primera ronda de las conversaciones, el pasado 16 de mayo.

I heard reports from the Minister of Defense of Ukraine, the Minister of Foreign Affairs, the General Staff, our intelligence agencies, and the Security Service of Ukraine. Our defense, our active actions, and our diplomacy.



We are doing everything to protect our independence,…